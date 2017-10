Piaţa vinului, neafectată de criză

Piața vinului, neafectată de criză

Ştire online publicată Miercuri, 26 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Piața autohtonă a vinului nu a fost afectată de criza financiară, fiind estimată la 500 milioane euro în 2008, cu 11% mai mult față de 2007, spun oficialii Patronatului Național al Viei și Vinului (PNVV). Ca volum, piața va crește în acest an cu 16%, respectiv cu 27% pentru vinul îmbuteliat la 0,75 litri, potrivit datelor PNVV. În prezent, 97% din vinul consumat în țară este de producție autohtonă, restul de 3% reprezentând importurile. De asemenea, 69% din vinurile consumate sunt albe. „Și producția va crește, cu 6,3 milioane hectolitri (20%), datorită condițiilor meteorologice favorabile. Perioada prelungită de insolație și precipitațiile abundente au contribuit la obținerea unui vin de calitate peste medie”, mai spun reprezentanții PNVV, citați de NewsIn. Cea mai mare creștere a producției, față de 2007, se va înregistra în regiunea viticolă Transilvania (plus 30%), urmată de Dobrogea (plus 25%), Moldova (plus 15 – 20%), Oltenia/Mehedinți (plus 15%) și Muntenia și Banat (plus 10% fiecare).