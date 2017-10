Piaţa spaţiilor comerciale începe, timid, să-şi revină

Piața spațiilor comerciale începe, timid, să-și revină

În Constanța, piața spațiilor comerciale începe, chiar dacă extrem de timid, să facă primii pași după luni bune în care practic nu a mai mișcat nimic. Reprezentantul unei agenții imobiliare constănțene spune că, dacă la capitolul vânzări de spații comerciale numărul tranzacțiilor a fost zero, în ultimele luni, totuși se simte o creștere a numărului de cereri pentru închiriere „Se mișcă încet, oricum. Probabil clienții încă mai așteaptă să scadă prețurile, dar nu cred că vor coborî mai mult de atât”, a precizat agentul imobiliar. Potrivit acestuia, pe marile bulevarde, prețul mediu pentru închiriere este, în majoritatea cazurilor, de cel mult 10 euro pe metru pătrat, lunar, considerat mai mult decât „acceptabil”. De altfel, agențiile imobiliare se laudă cu oferte aproape în tot orașul. Numărul acestora este mai mult decât generos, însă nu neapărat pe toate gusturile. Spații stradale cu vitrină, de 50 - 80 metri pătrați, situate în centru ori în zone intens circulate, pentru care clienții ar scoate ceva mai mulți bani din buzunare, culmea, nu prea mai există pe piață. Agenții imobiliari spun că, în ultima perioadă, cele mai multe cereri au fost pentru închirierea de spații din zona Dacia și de pe bulevardul Lăpușneanu. În ceea ce privește spațiile pentru birouri, încă sunt la mare căutare bulevardele Mamaia, Lăpușneanu și Tomis. Vorbim însă, și aici ne referim la ofertă, de spații care nu sunt mai mari de 70 metri pătrați. De altfel, agenții imobiliari spun că pe piață există, pe acest segment, doar câteva spații „bune“, adică poziție excelentă, în stare foarte bună și, la fel de important, cu locuri de parcare în apropiere. Vara, așteptată cu nerăbdare Prețurile spațiilor comerciale nu au scăzut considerabil în ultimele luni dar, în comparație cu ultima jumătate de an se poate vorbi de o scădere de aproximativ 20% și, în unele cazuri, chiar mai mare. De altfel, în ultimii doi ani, chiriile spațiilor comerciale au scăzut chiar și cu 50%. Principalul motiv: extrem de mulți chiriași au renunțat la spațiile pe care le ocupau și cum puțini mai erau cei interesați, prețurile au tot scăzut. Chiar dacă, momentan, numărul contractelor de închiriere încheiate nu este foarte mare, totuși apropierea verii le dă un strop de speranță și agenților imobiliari, și proprietarilor. La această oră, cei interesați să închirieze un spațiu comercial au de unde alege. De exemplu, în centru, un spațiu comercial de 80 mp, cu vitrină, amenajat recent, poate fi închiriat cu 700 euro, ori altul, tot în centru, de 30 mp, cu 500 euro. În Piața Griviței, un spațiu de 94 mp se închiriază cu 600 euro, la Far, unul de 60 mp, mobilat și utilat, cu 500 euro. Dacă preferați zona Dacia, trebuie să scoateți lunar din buzunare câte 500 euro pentru un spațiu stradal de 60 mp, cu îmbunătățiri, ori 250 euro, pentru unul de 30 mp, cu vitrină stradală.