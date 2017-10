Piaţa românească de IT ajunge la 3 miliarde dolari, în 2010

Piața românească de IT ajunge la 3 miliarde dolari, în 2010

Piața românească de IT va crește cu 12-13%/an, până în 2010, când va ajunge la o valoare totală de 3 miliarde dolari, potrivit statisticilor IBM. Calculele se bazează pe un avans anual al economiei naționale de circa 5,8%. În prezent, piața IT este dominată clar de vânzările de calculatoare, serviciile și software-ul ocupând încă poziții inferioare. Mai exact, proporția între hardware și software este de circa 70% - 30%. Cu toate acestea, ponderea vânzărilor de soft-uri și servicii conexe nu va depăși 35%, în 2010. În plus, potrivit analiștilor în domeniu, singurele țări care vor avea o piață IT&C inferioară celei românești vor fi Bulgaria, Slovacia și Croația. În ultimul trimestru din 2007, numărul calculatoarelor comercializate în România a crescut cu 70%, față de intervalul similar din 2006. Cea mai semnificativă creștere s-a înregistrat pe segmentul laptop-urilor (plus 160%).