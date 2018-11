Piața românească de capital rămâne atractivă pentru investitorii autohtoni și străini

Cum a evoluat piața românească de capital în anul 2018? Întrebarea i-am adresat-o lui Sorin Trandafir, director operațional în cadrul societății de servicii de investiții financiare Interfinbrok Corporation SA.„După un debut în forță al Bursei de Valori București în lunile ianuarie și februarie, când s-a înregistrat o creștere medie de 15 – 20% a cotațiilor acțiunilor, precum și a volumelor tranzacțiilor, sub impulsul potențialelor dividende acordate, a urmat corecția negativă din vară, când au apărut știrile legate de pilonul doi de pensii. Era firesc să scadă cotațiile și volumele tranzacționate, întrucât mare parte din banii de pe bursă se datorează fondurilor de investiții și fondurilor de pensii. Acestea din urmă cumulează dețineri de aproape 2 miliarde de euro în principalele companii ale statului român. La finalul primelor nouă luni ale anului, evoluțiile de pe piața de capital se încadrează în limitele normale ale rezultatelor financiare ale companiilor listate, fără mari surprize. Este adevărat, valorile cotațiilor unora dintre companii sunt mai mici decât la finalul trimestrului trei din 2017: Transgaz cu 30%, iar Romgaz cu 14%. În schimb, Nuclearelectrica are o creștere de 28%.În prezent, interesul față de acțiunile acestor companii a crescut ca urmare a deciziei statului român, acționarul majoritar, de a acorda dividende suplimentare din rezerve.Rezultate bune la nouă luni a obținut și compania Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, datorită valorificării voucherelor de vacanță și vânzării unui hotel cu 2,5 milioane de euro. Randamentul înregistrat la nouă luni a fost de 3% pe acțiune. Probabil că vom asista și la un dividend atractiv la această companie”, a declarat Sorin Trandafir.Referindu-se la celelalte companii constănțene listate pe Bursa de Valori București, interlocutorul nostru a remarcat rezultatele bune, la nouă luni, ale Șantierului Naval Constanța și ale companiilor Socep și Comvex SA, din portul Constanța. Problema este că foarte puține din acțiunile acestora sunt scoase pe piața de capital, la tranzacționare. În schimb, profitul companiei Oil Terminal a scăzut față de primele nouă luni din 2017, iar volumul acțiunilor tranzacționare s-a diminuat pe fondul intențiilor de majorare a capitalului social cu valoarea terenurilor.Rezultatele financiare ale companiei Argus SA nu sunt de natură să stârnească interesul investitorilor de pe piața de capital, cu atât mai mult cu cât 85% din acțiunile acesteia sunt concentrate în mâinile unor societăți de investiții financiare.„În 2018 nu au fost listate companii noi la bursă și nu cred că se va întâmpla acest lucru până la finele anului”, a afirmat Sorin Trandafir.Piața de capital reprezintă o sursă de finanțare mai ieftină decât cea bancară, dar prea puține companii recurg la această posibilitate. În acest an, o serie de firme au operat mici majorări de capital care le-au adus venituri suplimentare.Pe data de 15 noiembrie 2018, Guvernul Dăncilă a aprobat Ordonanța de urgență pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții. Acțiunile societăților din portofoliul acestora ar urma să fie listate pe piața de capital, susțin inițiatorii actului normativ. Fondurile suverane de dezvoltare și investiții ar urma să tranzacționeze acțiuni, să atragă capital, finanțări și să facă investiții.„În principiu, pentru piața de capital nu este un lucru rău. Dar se pune întrebarea cât de bine vor fi administrate aceste fonduri, dacă vor respecta regulile pieței și vor asigura transparența totală”, spune interlocutorul nostru.De-a lungul anilor, cu câteva excepții, statul român a evitat sistematic piața de capital. Cel mai bun exemplu este cel al Fondului Proprietății Statului, actuala Autoritate pentru Administrarea Activelor Statului.La sfârșitul lui 2017, în administrarea acesteia se aflau 505 societăți, din care doar 269 erau privatizabile. Dintre acestea, 60 dintre societăți au o situație juridică incertă. Nu înregistrează venituri din activitate, dar nici nu sunt în dizolvare sau lichidare. Alte 236 societăți sunt neprivatizabile, fiind în proceduri de lichidare și dizolvare. Instituția este acționar majoritar în doar 10 dintre cele 505 societăți din portofoliu, la celelalte deținând pachete de acțiuni mai mici de 50%. Niciuna dintre cele 505 de firme nu e listată pe piața de capital. Cu siguranță că, astăzi, situația ar fi fost alta dacă ar fi fost cotate pe bursă.„Piața românească de capital rămâne atractivă pentru investitorii români și străini prin dividendele oferite, prețurile de tranzacționare, capitalizarea companiilor listate. Din păcate nu suntem prea vizibili. Sperăm ca în anul 2019 sau 2020, prin intrarea pe bursă a altor companii de stat sau cu capital privat să îndeplinim și ultimul criteriu - al lichidității – și să promovăm de la statutul de piață de frontieră la cel de piață emergentă. Acesta va genera un volum mai mare al tranzacțiilor”, a declarat Sorin Trandafir.În prezent, pe piața de capital din România activează câteva sute de investitori constănțeni de toate mărimile, din rândul persoanelor fizice și al companiilor.