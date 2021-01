Piața românească de capital a sfidat pandemia Covid-19, înregistrând un volum de tranzacții record

Dacă Fondul Proprietății de Stat ar fi apelat la serviciile Bursei de Valori București, care se reînființase în anul 1995, România nu ar mai fi fost lovită de potopul privatizărilor păguboase, frauduloase, n-ar mai fi avut de a face cu plaga firmelor căpușă, flota maritimă comercială și flota de pescuit oceanic nu ar fi fost distruse și n-ar mai fi dispărut industrii întregi. Fostul FPS (înființat în 1991) și-a schimbat titulatura în repetate rânduri pentru a scăpa de prostul renume: mai întâi AVAB (din 1998), apoi APAPS (din 2000), AVAS (din 2004), pentru ca din 2012 și până în prezent să se numească AAAS, adică Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.





Instituția ar fi trebuit să dispară de multă vreme, dar uite că refuză să se ducă la cimitirul istoriei. Au trecut 21 de ani și AAAS este departe de a finaliza procesul de privatizare. Nici nu se omoară cu firea, căci ar rămâne fără obiectul muncii, iar directorii și funcționarii săi ar ajunge în șomaj.



Bursa, sursă de finanțare pentru stat





În prezent, statul deține acțiuni doar la 31 de companii listate la Bursa de Valori București. La 18 dintre ele este acționar majoritar, iar la restul deține pachete de acțiuni mai mici de 50%. Printre companiile listate se numără și câteva din județul Constanța: Nuclearelectrica, Rompetrol Rafinare, Șantierul Naval 2 Mai Mangalia, Oil Terminal și Neptun Olimp.



În anul 2020, când i-a ajuns cuțitul la os din cauza creșterii explozive a deficitului bugetar, Ministerul Finanțelor Publice a recurs la sprijinul pieței de capital pentru a atrage împrumuturi masive din vânzarea de titluri de stat în lei și valută. Iar afacerea s-a dovedit un succes.







Recordurile BVB





Stimați cititori, în anul 2020, în timp ce pandemia Covid-19 a afectat grav economia națională, amputând produsul intern brut cu 5%, Bursa de Valori București a înregistrat un record absolut: valoarea de tranzacționare cu toate tipurile de instrumente financiare pe segmentul principal a ajuns la aproape 18,3 miliarde lei, echivalentul a 3,77 miliarde euro. Este cea mai ridicată valoare din istoria bursei românești.





Lichiditatea medie zilnică, pentru toate tipurile de instrumente financiare, a atins și ea un nivel record: peste 73 milioane lei, echivalentul a 15 milioane euro.





Piața de capital din România a încheiat anul 2020 cu o creștere de 3,4% prin prisma indicelui BETTR, care include și dividendele, ceea ce reprezintă o performanță remarcabilă, în contextul incertitudinilor generate de pandemia de coronavirus.



O sursă de oportunități pe timp de criză





Comentând aceste performațe, Radu Hanga - președintele BVB a declarat: „Piața de capital a demonstrat, în poate cel mai complicat an din istoria recentă, de ce este o sursă de oportunități atât pentru companii, cât și pentru investitorii interesați să-și sporească bunăstarea. Investitorii individuali au găsit la BVB oportunități de tranzacționare excelente care să corespundă profilului lor de risc. În același timp, companiile au putut apela cu încredere la mecanismele oferite de piața de capital, iar statul român a putut accesa, rapid și eficient, lichiditățile de care avea nevoie într-un context extrem de dificil. În 2020, la BVB au avut loc trei listări de pachete de acțiuni, șase emisiuni de titluri de stat și unsprezece emisiuni de obligațiuni, ceea ce a dus totalul finanțărilor realizate prin intermediul pieței de capital la 5,4 miliarde lei sau 1,1 miliarde euro.





Obiectivul nostru este să creștem lichiditatea și acest lucru ne-a reușit, pentru că anul trecut am avut parte de cel mai bun an de tranzacționare din istoria BVB. Prin urmare, nu mai este cazul să ne uităm la 2007 ca la un reper pentru că deja am depășit acel nivel.”





Referindu-se la noul an, Hanga a spus: „Privim cu încredere la 2021 când bursa va continua să-și consolideze poziția de principal canal de finanțare pentru companiile românești și de principală sursă de acumulare de capital pentru investitori. Vrem să ducem BVB cât mai aproape de clienții de retail și explorăm toate canalele care ne ajută să ne atingem acest obiectiv. Anul 2021 a avut un început puternic pozitiv pe majoritatea burselor, iar măsurile de protejare a sănătății publice adoptate de diferite state, precum și apariția și distribuția vaccinurilor semnalizează că actuala criză sanitară poate fi depășită.





Trăim în continuare într-un mediu marcat de dobânzi scăzute și exces de lichiditate, ceea ce va susține prețul acțiunilor.”