Piaţa mobilierului office se reprofilează pe hoteluri

Piața mobilierului office se reprofilează pe hoteluri

Piața mobilierului de birou resimte din plin efectele pe care criza economică le are asupra firmelor, clientela de bază. Presiunea este și mai mare pe retaileri, prinși între prețurile mai mari practicate de producători și cererea scăzută de pe piață, care îi forțează să-și mențină oferta la un nivel acceptabil, pentru a evita un colaps complet al vânzărilor. Pe segmentul office, analiștii imobiliari estimează o scădere cu șapte puncte procentuale a gradului de ocupare, de la 97 la 90%. Trendul negativ din economie presupune o adaptare rapidă a producătorilor și distribuitorilor de mobilier, o orientare spre segmentele în care cererea se menține la cote bune, cum ar fi cel hotelier. Numărul mai mic de firme noi, reducerea investițiilor în modernizare în cazul firmelor vechi, toate aceste aspecte impun o flexibilitate sporită a jucătorilor din piața de profil. Bazându-se pe schimbarea targetului, unii producători estimează chiar o creștere a business-ului în 2009. Astfel, chiar dacă prețurile în euro rămân neschimbate (sau chiar scad ușor), câștigurile înregistrate vor crește, datorită cursului de schimb. „Multe hoteluri sunt construite sau renovate în acest an, deoarece turismul este unul dintre puținele domenii care mai funcționează cât de cât corect. Este o piață extrem de bună pentru mobilierul de birou, evoluția vânzărilor făcându-ne optimiști pentru 2009", spune Ștefan Buzdugan, managerul unei firme de profil, care importă mobilier produs cu tehnologie germană, în Turcia. Pentru mobilierul de birou, prețurile variază în funcție de cerințele clienților. Un birou complet, cu masă, scaun, dulap și un corp separat de depozitare poate costa între 1.500 – și 2.000 euro, pe segmentul de mijloc. Pentru zona pre-office, un set clasic „canapea plus două fotolii” ajunge la 1.000 – 1.500 euro. Prețurile sunt mult mai mici în cazul mobilierului „nepretențios” de producție autohtonă. Un birou simplu costă între 400 și 550 lei, unul dublu costă între 600 și 800 lei, în timp ce un birou de colț poate ajunge și la 1.000 – 1.100 lei. Totul depinde de materialele folosite. Cu cât biroul conține mai mult lemn natural și metal, cu atât prețul este mai mare. Cu cât se folosește mai mult material compozit, prețul scade.