Piaţa materialelor de construcţii s-a contractat cu 28% în 2009

Piața materialelor de construcții s-a contractat cu 28% în 2009

Firmele din sectorul materialelor de construcții se confruntă cu scăderi semnificative ale vânzărilor și cifrei de afaceri, în acest an de criză. Totuși, pentru anul viitor, perspectivele sunt optimiste, iar eco-eficiența este răspunsul pentru relansarea industriei și pentru accesarea fondurilor europene, potrivit reprezentanților din sector. Blocajul de pe piața imobiliară a afectat și agenții economici specializați în materialele de construcții. „Situația sectorului este tragică, în momentul actual. Față de anul trecut, putem vorbi de o contractare a pieței cu 28%, în 2009. Dacă iarna trecută piața a căzut abrupt, în primăvară, au apărut primele semnale de creștere, însă la un nivel mult mai scăzut, comparativ cu 2008. Lipsa vânzărilor a contribuit decisiv la această scădere”, a declarat Claudiu Georgescu, președintele Asociației Producătorilor de Materiale de Construcții din România (APMCR), în cadrul unui seminar organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța. Prețurile de pe piața materialelor de construcții au rămas constante. „Producătorii nu au forțat creșterea, în condițiile în care prețul petrolului nu a crescut. În schimb, a existat o majorare ușoară a costurilor de producție”, a explicat Claudiu Georgescu. Din cauza scăderii cifrei de afaceri, firmele din sector au fost nevoite să recurgă și la disponibilizări. Astfel, în primele opt luni, au fost concediați 24% din totalul angajaților de la înce-putul anului 2009, adică aproximativ 12.000 de lucrători. În total, în industria construcțiilor, aproape 60.000 de angajați au fost dați afară, în acest an. Perspectivele, însă, sunt optimiste. Președintele APMRC crede că ieșirea din criză a României nu este departe, fapt confirmat de semnalele pozitive apărute pe piața materialelor de construcții. „În curând va începe revigorarea economiei. Primele semnale de creștere au apărut în martie - aprilie 2009. Din experiența mea, pot să spun că evoluția sectorului materialelor de construcții precedă cu șase luni evoluția macroeconomiei”, a mai spus Claudiu Georgescu. Totuși, va trece timp până când industria va reveni la nivelul din anii trecuți. Și, în condițiile în care băncile nu mai finanțează mediul privat, fondurile europene reprezintă o soluție pentru firmele - producătoare de materiale de construcții. „Cu fondurile europene disponibile, trebuie să reinventăm sectorul. Sistemul de construcție din materiale solide, precum cărămida, nu mai este viabil și implică costuri mari. Noile mate-riale termoizolante, spre exemplu, produse din lână de oaie, bumbac, in sau cânepă au prețuri rezonabile și, în plus, sunt subvenționate de către Uniunea Europeană. Am făcut și un proiect european. Dacă este aprobat, primele investiții cu noile materiale de construcții ecologice vor fi făcute anul viitor”, a concluzionat președintele APMCR.