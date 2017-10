Piaţa IT a scăzut cu 20 – 30%, după un semestru întâi „dramatic”

Piața IT a scăzut cu 20 – 30%, după un semestru întâi „dramatic”

Marţi, 25 August 2009.

Piața IT a scăzut cu 20% pe segmentul software & servicii și cu circa 30% pe partea de hardware, în semestrul I din 2009, comparativ cu perioada similară din 2008, potrivit raportului lunar IT realizat de NewsIn. S1 2009 a fost greu, „aproape dramatic”, pentru majoritatea jucătorilor din industria locală de soft și servicii IT, însă mult mai dificil pentru distribuitori și comercianți, potrivit lui Eugen Schwab-Chesaru, directorul ge-neral pentru Europa Centrală și de Est al Pierre Audoin Consultants (PAC), citat în cadrul aceluiași studiu. „Prin contrast, S1 2008 a fost cel mai bun semestru din istoria IT-ului din România, ca și valori atinse. În mod evident, scăderea de la S1 2008 la S1 2009 a fost mare, estimată de noi la aproximativ 20% în software și servicii și la aproximativ 30% pe partea de echipamente B2B (business to business, nu retail către consumatori casnici)”, a declarat Schwab-Chesaru. România a avut foarte mult de suferit, comparativ cu alte țări din regiune – pentru că avem o piață mult mai imatură și instabilă decât țările de la vest (Cehia, Polonia, Slovacia, Slovenia, chiar și Ungaria). România, Ucraina, Rusia și Bulgaria sunt țările din regiune, cu excepția Țărilor Baltice, care au avut cea mai abruptă scădere odată cu criza financiară și economică. La polul opus, țările cel mai puțin afectate sunt Polonia, Cehia și Slovacia, motivele fiind diferite de la țară la țară, însă creșterile din anii anteriori au fost mult mai mari în România decât în țările menționate. Specialiștii susțin că este posibil ca ultimele patru luni din an să aducă o accelerare a proiectelor în sectorul public, însă „incertitudinile politice și electorale nu oferă o perspectivă clară”, a mai precizat Schwab-Chesaru.