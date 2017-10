Piaţa internaţională de capital e pe val

Piața internațională de capital e pe val

Bursele din întreaga lume sunt pe plus, înregistrând creșteri ale indicilor sintetici. La Londra, New York, Chicago și în Asia, valorile indicilor sunt sub 1%, în schimb la Frannkfurt, ele depășesc acest prag. Evoluția piețelor de capital arată că încrederea investitorilor a renăscut și că începe să se redreseze una dintre cele mai importante pârghii de finanțare a economiei reale.