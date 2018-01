Piața imobiliară se-agață de colacul salvator al "Primei case"

2017 a fost un an bun pentru piața imobiliară din România, cererea fiind dinamizată de programul „Prima casă“ și de nivelul dobânzilor la creditele imobiliare. Ca urmare, la nivel național, prețurile proprietăților rezidențiale au crescut cu 9,1%, față de anul precedent, potrivit imobiliare.ro. Deși piața a urmat o tendință continuă de creștere începând din 2014, prețurile locuințelor sunt, în medie, cu 31,5% mai mici decât în 2008.Cele mai scumpe locuințe sunt în Cluj-Napoca (1.460 de euro pe metru pătrat util), București (1.250 de euro pe metru pătrat util), Timișoara (1.120 de euro pe metru pătrat util), Constanța (1.070 de euro pe metru pătrat util) și Brașov (1.000 euro pe metru pătrat util), arată imobiliare.ro.În topul preferințelor cumpărătorilor s-au situat locuințele nou-construite, cu o pondere de 56%, la nivel național, și 43%, în Constanța.Cum va evolua piața imobiliară în 2018? Climatul politic și economic nu este de natură a încuraja achiziția de locuințe. Anul a debutat cu o „revoluție fiscală” și o criză guvernamentală generatoare de instabilitate și neîncredere în viitor. Pe de altă parte, prețurile vor continua să crească, erodând puterea de cumpărare a veniturilor populației. De la nivelul de 3,23%, în noiembrie 2017, inflația nu se va sfii să urce cu două sau trei procente în acest an, ca efect al scumpirii produselor energetice, al majorării salariului minim pe economie și al salariilor unor categorii de bugetari.Creditarea - de care piața imobiliară depinde în proporție de aproape sută la sută - va continua să se înăsprească. Indicele ROBOR (care reprezintă rata medie a dobânzilor pentru creditele în lei acordate pe piața interbancară) a urcat la 2,36%, în data de 18 ianuarie 2018, iar din data de 8 ianuarie, BNR a majorat rata dobânzii de politică monetară de la 1,75% la 2% pe an, dând semnalul scumpirii creditelor. Mai grav e faptul că Banca Națională ar putea introduce restricții la creditarea populației din primăvară, întrucât se așteaptă la deteriorarea situației economice și la scăderea solvabilității persoanelor fizice care se împrumută la bănci.Din această mulțime de factori adverși, se aude strigătul de încurajare al programului „Prima casă”: „Iată-mă! Am venit. Bazați-vă pe mine și în 2018! Voi acorda garanții de 2 miliarde de lei.”Lui și numai lui i se datorează încrederea cu care agenții imobiliari privesc viitorul și nu se grăbesc să tragă obloanele.Leonard Budeștean, patronul agenției imobiliare Euroclas Real Estate, din Constanța, mi-a mărturisit că se așteaptă ca vânzările de locuințe să se situeze cel puțin la nivelul anului precedent. Cei doi piloni ai optimismului său sunt: programul „Prima casă” și clasa medie, puternic reprezentată în Constanța.Este drept, anul a debutat cu puține tranzacții, dar așa e la început de an. Au fost sărbătorile de iarnă, spiritul investițional încă nu s-a trezit pe deplin… Dar cumpărători sunt, iar ofertă, slavă Domnului!Agenția are la vânzare: 204 apartamente, 70 de case și vile, 83 de terenuri pentru construcții și 2 terenuri agricole.■ garsonieră, cu suprafața utilă de 46 metri pătrați, la etajul 4, confort lux, cu centrală pe gaze, în zona Stadion - 52.000 de euro;■ apartament cu două camere, cu45 metri pătrați utili, la etajul 6, înTomis II - 44.000 de euro;■ apartament cu 2 camere, la etajul 2, cu 52 metri pătrați utili, la Dacia - Spectrum - 64.000 de euro;■ apartament cu 2 camere, la etajul 4, cu 34 metri pătrați utili, în bloc nou, la Kamsas - 42.500 de euro.„Acum, sunt solicitate apartamentele cu două sau trei camere și terenurile ieftine pentru construcții”, afirmă Leonard Budeștean.De programul „Prima casă” și-a legat speranțele și Agenția Imobiliară Casa Ta, din Constanța, spune reprezentanta acesteia, Mădălina Ciurariu. Unitatea are o oferă bogată: 112 apartamente, 13 case și vile, 15 terenuri pentru construcții și un teren agricol. Iată câteva dintre imobilele scoase la vânzare:■ garsonieră, cu 36 metri pătrați utili, la etajul 1, în bloc nou, în Mamaia - Kazebo, 36.000 de euro;■ apartament cu 4 camere, la etajul 2,cu 90 metri pătrați utili, la Casa deCultură - 79.000 de euro;■ apartament cu 2 camere, la etajul 1,cu 49 metri pătrați utili, zona Anda - 55.000 de euro.