Piaţa imobiliară din Constanţa a revenit la viaţă

Piața imobiliară din Constanța a revenit la viață

Ştire online publicată Joi, 24 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După doi ani, 2009 și 2010, în care numărul tranzacțiilor imobiliare a scăzut foarte mult, unul dintre principalele motive fiind criza și urmările ei, începutul acesta de an arată ceva mai bine. Potrivit datelor puse la dispoziție de reprezentanții Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanța, în perioada 1 ianuarie - 23 februarie 2011, au fost înregistrate la OCPI 3.075 tranzacții imobilia-re, mai mult cu peste 300 decât în aceeași perioadă a anului trecut, când au fost 2.733. Și anul acesta, așa cum era și de așteptat, cele mai multe tranzacții imobiliare au fost înregistrate la biroul de carte funciară Constanța - 1.908, urmat de cel din Medgidia - 589 și Mangalia - 578. Scăderea cea mai dramatică din ultimii cinci ani, înregistrată pe început de an, a fost cea din perioada 1 ianuarie - 23 februarie 2009, când la nivelul Oficiului erau declarate 2.879 de tranzacții, pe când, în aceeași perioadă din 2008 numărul era de 5.445, după un alt început de an bun, 2007, când au fost 5.047. La nivel național, imobiliarele au dat semne de revenire, per ansamblu, încă din 2010, când numărul de tranzacții înregistrate la Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară a crescut la 577.000, cu peste 14.000 față de 2009. Cea mai activă lună a anului 2010 a fost martie, când la nivel național au fost înregistrate 351.422 operațiuni de cadastru și publicitate imobiliară. De altfel, în principiu, primele două luni din an nu se regăsesc în topul lunilor cu cele mai multe tranzacții, așa că este de așteptat ca numărul acestora să crească și la Constanța, începând cu luna martie. Anca CHICU