Piaţa geme de afaceri la cheie şi idei de afaceri

Piața geme de afaceri la cheie și idei de afaceri

„Ce afaceri credeți că merg la noi? Ce segment al pieții ar trebui exploatat? E greu să începi o afacere? Care ar fi investiția minimă?” - întreabă un tânăr pe un site de socializare. Visul lui, ca al multora dintre români, este să înceapă o afacere pe cont propriu.Pe orbita business-uluiUnele persoane își imaginează că, pentru a te lansa pe orbita business-ului, ai nevoie de o idee sclipitoare, un pont, o rețetă infailibilă, ceva de genul: 99% inspirație și 1% transpirație. Altele, dimpotrivă, sunt realiste, înțelepte.„Eu nu aș începe prin a-mi pune problema ce merge, ci prin a mă întreba ce știu eu să fac, în ce domeniu sunt pregătită și am cunoștințele necesare să pornesc o afacere - declară o tânără pe același site. Dacă trăiești cu impresia că o să înveți din mers, e bine să conștientizezi că asta se va întâmpla pe banii tăi. Deci, fă rapid o listuță cu domeniile la care te pricepi și analizează piața pentru aceste domenii. După ce selectezi două - trei domenii la care te pricepi și care crezi că ar merge, analizează ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a activa în aceste domenii. Apoi, alege domeniul unde crezi că ai competențe, posibilitatea de a îndeplini condițiile cerute, dar și bugetul necesar. În orice afacere poți reuși dacă o faci cu cap și muncești serios.”Mărul otrăvitIndiferent căreia dintre cele două tipologii îi aparții, te lovești de dificultatea alegerii unei idei de afaceri. De aceea, unii între-prinzători s-au gândit să o exploateze și să facă un business din vânzarea de afaceri ori de idei de afaceri.Pe piața românească există un segment dezvoltat al tranzacționării afacerilor la cheie. Din această categorie, fac parte: cesiunile de afaceri noi (așa numitele start-up-uri), cele de afaceri vechi și francizele.La prima vedere, cumpărarea unei afaceri de-a gata noi sau vechi pare avantajoasă. De foarte multe ori, respectivul business se dovedește a fi un măr otrăvit, iar vânzătorul, un escroc.Am întâlnit un astfel de perso-naj, un britanic, al cărui nume, din motive lesne de înțeles, nu îl voi dezvălui. Tipul părea desprins dintr-un film cu miliardari: statură impozantă, distincție în ținută și ges-turi. Fața radia inteligență și interes viu pentru tot ceea ce se întâmpla în juru-i. Doar licărirea jucăușă din privire îi trăda firea: amintea de personajele vesele și șugubețe descrise de Jerome K. Jerome.Englezul a reușit să câștige încrederea conducătorilor unor instituții din România, cu povești despre afacerile de succes pe care le-a inițiat și vândut la cheie, îndeosebi posturi de televiziune.„Dacă am o pregătire foarte bună, aceea poate fi definită astfel: știu să încep ceva, să pun pe picioare o afacere. Poate nu sunt suficient de pregătit să duc lucrurile pe termen foarte lung, dar știu să pun pe picioare o afacere” - afirma individul.O instituție românească, de mare prestigiu în sectorul economic, s-a lăsat înșelată de el. După ce s-a văzut cu banii în buzunar, britanicul a șters-o, lăsând în urmă o afacere moartă și un munte de datorii.Ferme de vipereAstăzi, Internetul este invadat de oferte cu cesiuni de afaceri la cheie. Iată câteva dintre ele: o pizzerie - bar cu livrare la domiciliu, o firmă taxi cu licențe pentru șase autoturisme, un magazin online, o fermă de vipere etc.Anunțul cu viperele pare desprins din epoca „goanei după aur”: „Afaceri la cheie - câștigă 20.000 euro pe lună cu propria ta fermă de vipere! Un gram de venin costă până la 2.000 euro. Un gram de aur costă 50 de euro. O fermă de vipere este mai valoroasă decât o mină de aur!” Cum să reziști unei asemenea explozii de optimism, fără să cumperi afacerea asta atât de bănoasă? E de mirare că țara nu s-a umplut, până acum, de ferme de vipere.Idei răsuflateFrancizele reprezintă o altă categorie de afaceri la cheie. De regulă, ele au în spate povești de succes. Mulți cumpărători au impresia că achiziționarea unei asemenea rețete de afaceri le garantează reușita. Ajung să se convingă că afacerea nu le oferă nici câștigul, nici independența visată.La categoria idei de afaceri, site-urile cu oferte sunt mai numeroase decât ideile însele. De regulă, sunt expuse liste de activități, de produse și servicii. După ce le citește, vizitatorul site-ului exclamă dezamăgit: „Pe astea le știam și eu, dar care dintre ele merge?”Ideile de afaceri on-line constituie grosul ofertelor. Cele mai multe dintre ele se referă la publicitatea pe Internet, platforme de comerț virtuale, organizarea și vânzarea bazelor de date de tot felul, găzduirea forumurilor de dezbateri, cu deosebire a celor de afaceri etc.În sfârșit, am ajuns la ofertele din categoria afacerilor „otrăvite”, din zona criminalității economice. Este vorba de tranzacții cu firme încărcate cu mari datorii. Cei ce le „achiziționează” primesc sume considerabile, odată cu părțile sociale cesionate. Cumpărătorii sunt escroci patentați, personaje versate în a-și face pierdută urma, înainte ca instituțiile statului să prindă de veste. Nu vă sfătuiesc să-i imitați!O șansăPentru cei ce mai cred în existența rețetelor magice, voi reda comentariul unui forumist: „Nu există afacere la care să nu se fi gândit, deja, șase persoane înaintea ta, dintre care două au și dat faliment până acum. Șansa, pentru că este o șansă totuși, este că poți învăța din greșelile celor care au eșuat, ca să le eviți și, bineînțeles, să-i copiezi pe cei care au reușit.”