Piaţa furnizorilor de marinari se curăţă de rechini

Piața furnizorilor de marinari se curăță de rechini

- Domnule Florin Urziceanu, începând cu data de 20 august 2013, va deveni obligatorie Convenția Internațională privind Munca pe Mare - MLC 2006. Ce înseamnă acest lucru pentru piața românească de crewing (a furnizorilor de forță de muncă marinărească)? - Piața românească de crewing va trece prin schimbări foarte importante începând cu acest an, pentru că și țara noastră va trebui să se alinieze la cerințele acestei convenții. Din informațiile mele, MLC 2006 urmează să fie ratificată în cursul lui 2012 și de către statul român. În calitate de reprezentanți ai asociației, vom avea o întâlnire cu autoritățile pe această temă. Un lucru este cert: agențiile de crewing vor trebui să se autorizeze în conformitate cu prevederile convenției. Deja, armatorii au început să facă presiuni asupra lor în acest sens. Există două variante pentru a îndeplini această cerință. În cazul în care România adoptă convenția, autorizarea poate fi efectuată de Autoritatea Navală Română, țara noastră devenind stat semnatar. Dacă va întârzia să o ratifice, agențiile de crewing românești vor fi nevoite să se adreseze societăților de clasificare sau asigurare a calității, din străinătate, care să ateste că sunt în conformitate cu convenția. Noi preferăm prima variantă. - Ce condiții trebuie să îndeplinească furnizorii de echipaje pentru a fi autorizați?- În principiu, agențiile de crewing trebuie să respecte toate prevederile MLC 2006. Este vorba, în principal, de cerințele privind contractele de angajare a navigatorilor, de condițiile de angajare oferite de armatori. La rândul lor, vor trebui să verifice dacă armatorii sunt autorizați în conformitate cu prevederile convenției, dacă respectă cerințele referitoare la contracte, la condițiile de cazare de la bord, la asigurările P&I și asigurările sociale. Spre deosebire de până acum, agențiile de crewing vor fi mult mai mult responsabilizate. - Cât costă autorizarea conform MLC 2006?- Din informațiile pe care le deținem la această oră este vorba de 800 - 1.000 euro pe an. Este de dorit ca banii aceștia să rămână în țară, să intre în conturile statului român, prin ANR. Sub presiunea pieței, unele agenții de crewing au fost nevoite să se autorizeze cu auditori străini. Este vorba de companiile "Arpinav" și "V.Ships". - În afara acestor costuri, furnizorii de forță de muncă trebuie să facă și alte cheltuieli pentru îndeplinirea condițiilor convenției?- Desigur. Agențiile vor trebui să aibă dotările corespunzătoare: birotica necesară, baze de date, personal calificat. - În prezent, în baza legislației românești au aviz de funcționare 90 de agenții de crewing. Credeți că MLC 2006 va elimina o parte dintre aceste firme? - Cu siguranță! Vor dispărea agențiile care trimit marinarii pe mare fără contracte scrise, în condiții mai mult sau mai puțin dubioase. - Chiar nu vor putea să coexiste asemenea companii alături de cele autorizate conform MLC 2006?- Nu cred. Cu siguranță că va fi o perioadă destul de lungă de adaptare și verificare a navelor. Spre deosebire de până acum, navele vor trebui să fie autorizate în primul rând. Ele nu vor fi admise în porturi dacă nu au certificate în conformitate cu convenția. La controlul lor se va verifica totul, inclusiv dacă personalul navigant a fost furnizat de agenții autorizate în baza MLC 2006. În doi-trei ani de zile, nu doar agențiile de crewing, dar și armatorii care sunt sub standard vor dispărea de pe piață sau vor trebui să se alinieze la cerințele convenției.