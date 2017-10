Piaţa de publicitate în Constanţa

Piața de publicitate în Constanța

Ştire online publicată Marţi, 19 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un barometru al evoluției economiei în general și a celei constănțene în particular este piața publicității. Trei domenii ale economiei au avut cel mai mult de suferit de pe urma crizei și acestea sunt, în ordine, piața auto, imobiliarele și publicitatea. Dacă luăm ca referință în audiovizual situația TVR, care a înregistrat în 2010 un deficit record de 162 milioane de lei, în condițiile realizării unui venit din vânzarea spațiului publicitar la nivelul de 54% din cel realizat în 2008, ne putem da seama că avem de-a face cu o diminuare substanțială a bugetelor de publicitate. Această situație o întâlnim și în piața publicității din Constanța, marcată de aceeași tendință de scădere după 2008. Unul dintre cele două posturi de televiziune locale, care beneficiază și de audiență națională prin rețelele de cablu, a avut și el de suferit din pricina crizei și s-a văzut cu veniturile diminuate cu până la 10% în 2009 față de 2010, iar la încheierea primului trimestru din 2011, acestea au fost cu 10% mai mici decât în aceeași perioadă din 2010. Se estimează că în perioada estivală, veniturile din publicitate se vor situa la un nivel comparabil cu cel de anul trecut. Și pentru celălalt post de televiziune, perioada 2009-2010 a fost marcată de o scădere a veniturilor din publicitate, dar, în primul trimestru 2011 s-a înregistrat o creștere a vânzărilor pe segmentul teleshopping. Așteptările pentru perioada verii nu depășesc nivelul din 2010 și se întrevăd posibile forme de susținere prin barter. Nici în outdoor, lucrurile nu stau mai bine. Firma care gestionează cei 18.000 mp de publicitate stradală din Constanța și Mamaia, adică 65% din suprafața totală de afișaj, în condițiile în care chiria percepută de primărie a rămas la același nivel, și-a redus veniturile prin diminuarea tarifelor, pentru a putea să-și păstreze clienții fideli. Chiar și în aceste condiții, 50% dintre ei au întârzieri mari în ceea ce privește plățile, iar unii chiar au dat faliment. Printul este și el afectat de micșorarea bugetelor, fapt observat prin diminuarea numărului de pagini ale revistelor glossy sau chiar prin dispariția unor reviste. Un domeniu în care se observă un trend ascendent, dar care din punct de vedere valoric este mult sub bugetele alocate outdoor-ului sau televiziunii este internetul. În Constanța, firmele, fie ele mari sau mici au înțeles că acest mediu de promovare este mult mai eficient și pun accent pe dezvoltarea de site-uri atractive și în același timp bine structurate, chiar dacă pentru asta trebuie să plătească mai mult. Pentru a ne face o idee despre această piață, o firmă mică a reușit numai în primul trimestru din acest an să egaleze venitul realizat anul trecut, de 40.000 de euro, cu o medie de 10-12 site-uri pe lună. Cezar PETROVICI