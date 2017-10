Piaţa de capital românească atrage mari investitori din Polonia

Piața de capital românească atrage mari investitori din Polonia

Bursa de Valori București a anunțat că unul dintre cei mai mari administratori de fonduri de investiții din Polonia a început să investească în instrumente financiare românești. Noile fonduri de investiții ale Pioneer Pekao TFI SA au optat pentru înregistrarea fiscală directă în România.„Suntem mândri și multumiți că unul dintre cei mai mari investitori instituționali din Polonia investește acum și în România. Țara devine din ce în ce mai atractivă pentru actorii regionali și globali. Toate eforturile noastre întreprinse până în prezent au fost remarcate de comunitatea internațională, iar atenția va spori, mai ales acum, odată cu includerea României de către FTSE Russell în Watchlist pentru potențiala promovare la statutul de Piață Emergentă”, a declarat Ludwik Sobolewski, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti.În mai 2016, raportul publicat de banca de investiții Berenberg anunța că randamentul dividendelor companiilor listate la Bursa de Valori București va fi cel mai ridicat din lume în acest an. Respectivele cifre ale randamentelor dividendelor in 2016 sunt: 7,6%, în medie, pentru indicele principal BET, 10,1% pentru companiile din domeniul energetic, 7,1% pentru sectorul de utilități și 8,6% pentru băncile incluse în indicele principal.Impozitul pe dividende, care a fost redus la 5% la începutul anului 2016, cât și cea mai mare creștere a PIB-ului în UE au contribuit la creșterea atractivității pieței de capital din România.În plus, au fost luate măsuri de simplificare a procedurilor de înregistrare fiscală, iar Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis recent formulare în limba engleza, disponibile pe website-ul oficial www.anaf.ro. Pe lângă aceasta, autoritățile fiscale locale vor accepta în curând semnăturile electronice emise în state membre ale Uniunii Europene, în baza unui Regulament UE, se arată în comunicatul dat publicității.