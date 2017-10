Piaţa de capital pe scurt

Piața de capital pe scurt

Capitalizare 1.Piața reglementată (Bursa de Valori București): - Lei: 79.672.236.682; - Euro: 22.179.849.303; - USD: 32.979.649.260. 2. Piața RASDAQ: - Lei: 22.972.139.170; - Euro: 6.395.183.645; - USD: 9.509.122.928. Indici bursieri -BET- închidere: 8.851,45; variație: (+)118,10, respectiv (+)1,35%; -BET-C- închidere: 6.189,56, variație: (+)113,55, respectiv (+)1,87%; -BET-FI- închidere: 69.213,40, variație: (+)2.352,32, respectiv (+)3,52%; -ROTX- închidere: 19.705,20, variație: (+)212,62, respectiv (+)1,09%. Statistici - Numărul tranzacțiilor - 11.624; - Volumul acțiunilor tranzacționate - 35.213.515; - Valoare în lei - 57.784.813,79; - Valoare în euro: 16.086.638,40; Cele mai tranzacționate companii (Top 5) A. După volum 1. Banca Transilvania: preț - 0,8250, volum - 3.992.900; 2.: SIF 5: preț - 3,8200, volum - 2.733.300; 3. SIF 2: preț - 3,0500, volum - 2.563.800; 4. Rompetrol Well Services: preț - 1,5700, volum - 2.483.500; 5. SIF 4: preț - 2,0900, volum - 2.348.200. B. După valoare 1. SIF 5: preț - 3,8200, valoare - 10.414.315,00; 2. SIF 2: preț - 3,0500, valoare - 7.708.600,00; 3. SIF 1: preț - 3,0600, valoare - 5.275.537,00; 4.BRD: preț - 23,8000, valoare - 5.184.036,00; 5. SIF 4: preț - 2,0900, valoare - 4.846.527,00. C. După preț 1. TMK Artrom: preț - 50,0000, variație - (+)14,68 %; 2. Energopetrol: preț - 4,4000, variație - (+)10,00 %; 3. Aerostar: preț - 14,0000, variație - (+)9,38 %; 4. SSIF Broker: preț - 2,4500, variație - (+)8,41 %; 5. Rompetrol Well Services: preț - 1,5700, variație - (+)7,53 %