Piaţa de capital e fierbinte

Piața de capital e fierbinte

Bursa de Valori București mai are puține ore până la închidere, dar rezultatul sesiunii de astăzi se cunoaște de pe acum. Piața are o zi fierbinte, pe care o încheie pe plus la toți indicii. La ora 17,20, valorile pozitive ale acestora variau între 0,93% și 2,35%.Valoarea tranzacțiilor se situa, în acel moment, la peste 6,67 milioane de euro. Cele mai tranzacționate, ca volum, rămân acțiunile Fondului Proprietatea. În schimb, acțiunile SIF 5 ocupă primul loc în topul valorii tranzacțiilor.