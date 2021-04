Piața de capital a lansat programul „Made in Romania” - ediția a 4-a

Astăzi, la Bursa de Valori București (BVB), a avut loc lansarea celei de-a patra ediții a programului „Made in Romania”. Pentru acest an, programul a venit cu o abordare nouă, îmbunătățită și digitalizată. Partenerii BVB la acestă ediție sunt: Microsoft, UiPath, ROCA, Banca Transilvania, BT Capital Partners, BRD Groupe Societe Generale, BRD Asset Management, BRK Financial Group, Dendrio, Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Mazars România, SeedBlink, Horvath & Partners Management Consulting, Tradeville împreună cu susținătorii ANIS, DoingBusiness, Romanian Business Leaders și partenerul media Digi24.