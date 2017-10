Piaţa auto second-hand, paralizată

La Constanța

Piața auto second-hand, paralizată

Parcurile auto de pe varianta Constanței s-au transformat în ultimele luni în simple muzee, cărora le trec pragul din ce în ce mai puțini curioși. Majorarea taxei de primă înmatriculare, dar și a impozitelor pentru mașinile puternice au alungat și puținii constănțeni care și-ar mai fi dorit, poate, să pună mâna pe mașini bune, la prețuri de „criză”. De asemenea, importul de autoturisme second hand a fost practic stopat din cauza majorării taxei auto, iar cum cumpărătorii doresc de regulă o mașină rulată în străinătate, piața efectiv s-a blocat. Tot ce mai merge acum sunt schim-burile auto, spun comercianții. În principiu, clienții le aduc mașini scumpe, puternice, aproape noi, în schimbul cărora își aleg o altă mașină, ceva mai ieftină, cu o capacitate cilindrică de sub 2.000 centimetri cubi, la care se adaugă și o diferență de bani. Nici nu e de mirare că în parcurile auto o bună parte dintre autoturisme costă și zeci de mii de euro. Pentru multe dintre acestea se oferă chiar și garanție. Nu se vinde, nu se cumpără Parcurile auto nu mai sunt totuși ticsite cu mașini de vânzare, ca altădată. Numărul acestora a scăzut destul de mult în ultimele luni. Pe lângă faptul că din străinătate nu se mai aduce nimic, nici constănțenii de rând nu vor să-și mai vândă mașinile, sau nu se obosesc să mai încerce, conștienți că nu pot avea sorți de izbândă. Motivul? Puține persoane vor să achiziționeze o mașină rulată în România, iar în plus, prețul pe care ar putea să îl primească este mult sub prețul de achiziționare. Așa se face că numărul tranzacțiilor a scăzut extrem de mult. „De când am vândut ultima mașină sunt trei zile, dar nu am mai vândut, până acum trei zile, de două săptămâni. În decembrie și ianuarie s-au vândut două mașini. Prețurile acestora au scăzut până la nivelul de jos. De aia nici proprietarii nu le mai vând”, a precizat reprezentantul unui parc auto. Acesta a mai adăugat că, dacă anul trecut un comerciant vindea 10 - 15 mașini în fiecare lună, acum se vând 2, maximum 3 pe lună, dar și în cazul acestora este vorba mai mult de schimburi: „Din astea 2-3 mașini, una se vinde cu cash, până în 5.000 de euro. Noi stăm cu speranța că o să-și revină cât de cât. Nu cred că o să mai fie ce a fost, dar... Acum ținem parcurile deschise, să fim pe piață. Nu e nici pierdere, nici câștig. E la nivelul de plutire”. Mașini nevândute de jumătate de an Constănțenii nici în 2010 nu s-au îngrămădit să investească în autovehicule, așa că reprezentanții parcurilor auto au și la ora aceasta mașini pe care nu au reușit să le vândă de mai bine de jumătate de an, la care au lăsat și 1.000 de euro din preț. Ca exemplu, „veterana” unuia dintre vânzători, un Rover din 2003, a fost scoasă inițial la vânzare cu 4.600 euro, dar acum, după luni bune în care a stat în parcare, poate fi cumpărată cu 3.500 euro. Prima lovitură primită de comercianți a venit odată cu criza. Pe mulți dintre ei i-a prins cu zeci de mașini aduse din străinătate, pe care ulterior au fost nevoiți să le vândă în pierdere, doar ca să scape de ele și să-și deblocheze o parte din bani. „Pierderea, pe un parc de 30 de mașini, a ajuns undeva la aproximativ 12.000 euro. Dar trebuie să te aliniezi la prețurile pieții, ca să te deblochezi. Banii i-am recuperat ulterior, în 2-3 luni”, a precizat unul dintre comercianți. A urmat însă mărirea de la înce-putul acestui an a taxei de primă înmatriculare, care le-a încurcat și mai mult socotelile. Volumul vânzărilor a scăzut, potrivit vânzătorilor, cu 80%.