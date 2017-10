Piaţa auto locală, dependentă de „Rabla“

Piața auto locală, dependentă de „Rabla“

Suplimentarea voucherelor pentru Rabla și-a făcut rapid efectul, dealerii auto constănțeni înregistrând imediat o creștere a vânzărilor. Ei spun că fondurile alocate în 2010 vor fi epuizate, în premieră, întrucât cererea de mașini este foarte mare. „În luna martie au mers foarte bine vânzările. Și în 2009 a fost la fel, la începutul programului Rabla. După epuizarea primei tranșe de vouchere, piața a intrat în stand-by. Începând de marți, când au venit tichetele, au început să apară iarăși cumpărători”, a declarat, pentru Cuget Liber, Cătălin Giuroiu, director de vânzări la Dona Constanța, dealer local al mărcii Seat. Cu trei vouchere (2.700 euro), cel mai ieftin model Seat este Ibiza, la numai 6.500 euro. Surprinzător, până acum nu s-a vândut niciunul. Pentru Dona, cel mai de succes model în Rabla 2010 este Seat Leon Full Option, cu motor 1,4l Turbo, care are un preț de listă de 14.400 euro. „Profilul cumpărătorului constănțean este diferit – nu caută modelele cele mai ieftine, ci ofertele best-buy, care oferă cel mai bun raport calitate – preț. Seat Leon este best-buy în clasa sa. Alte modele nu se apropie nici măcar la 1.000 – 2.000 euro de el”, explică reprezentantul Dona Constanța. Și la Rădăcini Motors, dealer local al mărcilor Astra și Chevrolet, programul Rabla a adus o revigorare a vânzărilor. „90% dintre mașinile vândute au fost luate prin Rabla, majoritatea cumpărătorilor venind cu numărul maxim de vouchere. În general, am observat că oamenii nu caută cele mai ieftine mașini, ci preferă să plătească un pic mai mult pentru un plus de siguranță și confort”, a declarat, pentru Cuget Liber, Anca Zamfir, director de vânzări la Rădăcini Motors. Cel mai mare succes l-au avut modelele Chevrolet Spark (3.300 euro, cu trei vouchere), Chevrolet Aveo (5.150 euro), Opel Astra Clasic 3 (7.860 euro) și Opel Corsa (6.850 euro). „Am avut și câteva firme care au cumpărat mașini prin Rabla, însă procedura este greoaie. Durează mult ca să li se aprobe dosarele. În orice caz, Rabla a crescut substanțial vânzările, comparativ cu lunile decembrie – ianuarie. Mașini sunt și probabil se vor da toate, un progres față de 2009, când au rămas fonduri neutilizate”, mai spune Anca Zamfir. În primele două luni din an, cele mai bine vândute modele au fost Dacia Logan (1.449, 19,9%), Ford Focus (331, 4,6%), Ford Fiesta (299, 4,1%), Dacia Sandero (280, 3,9%), Skoda Octavia (269, 3,7%), Volkswagen Golf (239, 3,3%), Toyota Yaris (181, 2,5%), Volkswagen Polo (190, 2,5%), Renault Megane (177, 2,4%) și Volkswagen Passat (152, 2,1%), potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).