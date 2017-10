Piaţa americană de capital a intrat în fibrilaţie

Piața americană de capital a intrat în fibrilație

Șocul viitorului, descris de Alvin Toffler, ar putea primi un alt nume, mai adecvat zilelor noastre. Ar trebui să i se spună: criza marii finanțe mondiale. Nimic nu este mai dinamic, mai stresant, mai șocant decât ceea ce se întâmplă pe piața imobiliară din SUA, pe piețele bancare și de asigurări din America și Europa ori pe cele de capital din întreaga lume. Prețul imobilelor din Statele Unite se prăbușește continuu, băncile se clatină slăbite, sub povara creditelor neperformante, iar în indicii bursieri parcă a dat strechea. Piețele monetare sunt tot mai sterile și, din cauza lipsei de lichiditate, economia reală începe să crape de sete. Mediul de afaceri crede mai curând în extratereștri decât în viitor. Planurile de investiții sunt abandonate, iar producția se contractă. De o parte și de alta a Oceanului Atlantic, se aude zgomotul obloanelor trase peste mii, zeci de mii de locuri de muncă. Cea mai vulnerabilă la avalanșa de evenimente pare a fi industria automobilului. Kilometrajul ei este sensibil la cotiturile și hârtoapele crizei mondiale. Guvernele din America și Europa încearcă, disperate, să stăpânească mașina nebună a istoriei, care a luat-o prea repede la vale, pe un drum greșit. Cu frenezia pe care doar frica ți-o poate da, naționalizează băncile falimentare, pentru a nu se prăbuși întregul edificiu economic. Banul public este pus să sprijine șandramaua marii finanțe, care este prea grav afectată de cancerul lăcomiei și al incompetenței manageriale, pentru a sta pe propriile picioare. America, lumea întreagă au suferit un nou șoc la vestea că planul Bush, de salvare a pieței financiare s-a poticnit în Congres. Totul părea să se îndrepte pe calea cea bună. Duminică noapte, liderii democrați și republicani căzuseră de acord ca trezoreria să pompeze 700 de miliarde de dolari în gaura neagră a sistemului bancar. Ce fel de sfetnic a fost noaptea, de a căzut aranjamentul? Luni, Camera Reprezentanților a respins proiectul de lege cu 228 voturi „împotrivă” și 205 „pentru”. Republicanii și democrații se acuză reciproc de eșec, dar este clar că și unii, și alții au un cui împotriva marii finanțe. Pe de altă parte, congresmenii nu vor să se pună rău cu electoratul. Acesta s-a declarat împotriva folosirii banului public drept colac de salvare pentru afacerile private. Și are mare dreptate. De ce să plătească contribuabilii în locul managerilor remunerați cu zeci și sute de milioane de dolari pentru a falimenta băncile? La cutremurul produs în Congres, piața de capital din America a intrat în fibrilație, gata să sufere un atac de cord. La New York, indicele Dow Jones a pierdut 6,96%, iar Nasdaq – 9,14%, în timp ce la Chicago Mercantile, S&P 500 a scăzut cu 8,79%. Seismul s-a propagat la bursele din America de Sud și Asia, provocând panică printre investitori.