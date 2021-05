Petromidia își propune să prelucreze șase milioane de tone de materii prime

Principalii acționari ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct și indirect) și Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).





Planul de producție, votat recent în Consiliul de Administrație al celei mai importante companii aflate în portofoliul Grupului KMG International, conține o structură de produse completă, în care previziunile arată o producție de benzine auto de 1,3 milioane de tone și aproximativ 2,9 milioane de tone de motorine auto. De asemenea, specialiștii prefigurează o producție de 158 de mii de tone de polipropilenă (principalul produs din divizia de petrochimie) și 242 de mii de tone cocs. Din totalul de carburanți auto, peste 2,5 milioane de tone vor merge în piața internă, iar aproape 1,7 milioane de tone vor fi trimise la export. Totodată, după un an în care cererea de carburanți speciali de aviație a fost extrem de scăzută, din motive care țin de restricțiile de circulație determinate de efectele pandemiei, compania intenționează să producă circa 200 de mii de tone de Jet A1. De menționat că, din totalul de materii prime procesate, rezultă peste 400 de tone de materii prime și semifabricate, care vor fi trimise către rafinăria Vega Ploiești, singura unitate de profil capabilă să producă bitum, hexan și solvenți ecologici. În rafinăria prahoveană se estimează o producție totală de 120 de mii de tone de bitumuri, nivel asemănător recordului înregistrat în 2020. De asemenea, în raportul făcut public de companie, se arată că este posibilă o producție de 110 mii de tone de naphtha și 82 de mii de tone de hexan.În același timp, Rompetrol Rafinare a subliniat în planul de producție și importanța diviziei de petrochimie, singura din România, capabilă să producă în 2021 peste 170 de mii de tone de polimeri. De menționat că, în 2020, divizia de petrochimie a Rompetrol Rafinare a reușit să dezvolte un sort nou de polipropilenă, cu utilizare în producția de măști de protecție. RMB30H reprezintă o realizare importantă, în contextul în care companiile de profil procurau materialul necesar pentru măștile de protecție prin exporturi (Serbia, Turcia, Italia etc.). Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International, a reușit în 2020 să-și protejeze și să-și mențină în funcțiune unitățile de producție – rafinăriile Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, divizia de petrochimie, în contextul impactului negativ generat de pandemia COVID-19. Cu eforturi considerabile, compania a continuat să fie un pilon de stabilitate pentru angajați, clienți, parteneri de business, autorități locale și centrale, atât prin susținerea economiei naționale și regionale (investiții, contribuții), cât și prin produsele obținute (carburanți auto și de aviație, bitum, polimeri, hexan, etc).