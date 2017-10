„Petromidia“ - în topul primelor 25 de rafinării din Europa

1

Canalul Rompetrol

BOMBA ECOLOGICA LA NAVODARI Din luna aprilie 2012 apele Canalului Poarta alba Midia-Navodari- Ramura Luminia reprezinta o amenintare publica, in conditiile in care apa, dupa efectuarea mai multor analize de laborator, s-a constatat ca este contaminata cu reziduuri petroliere. Calitatea apei a avut un efect devastator asupra faunei indeosebi asupra pestilor din Amenajarea piscicola ce apartine SC Don Expert Company. Din date recente rezulta ca este vorba de circa 20.000 kg peste destinat comercializarii si a circa 10.000 kg destinat pescuitului recreativ-sportiv.Amenajarea piscicola se afla in perimtrul Canalului de Aductiune a apei la statia de pompe ape de incendiu a SC Rompetrol Rafinare fiind propietatea privata a acestei societati. Administratorul acestei amenajari piscicole a sesizat in timp util toate institutiile abilitate ale statului, insa, din nefericire,pana in prezent nu s-au luat nici un fel de masuri. Ca de obicei toata lumea fuge de raspunadere. Pescarii din zona Navodari, necunoscand aceasta situatie, in mod curent pescuies in apele canalului si consuma peste, uneori beau chiar si apa contaminata din canal. Oricine trece din directia Navodari spre Corbu, si intoarce privire din mers spre stanga in dreptul Canalului Rompetrol, poate observa lejer panoul cu cap de mort pus de administratorul amenajarii si avertismentul ' pericol de imbolnavire – apa si pestele contaminate cu reziduuri petroliere, conform buletinelor de analiza apa si peste din luna aprilie 2012'.