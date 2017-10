Petrom se retrage din Rusia

Compania Petrom a vândut participația sa de 74,9% la Ring Oil, din Rusia. Cumpărătorul este partenerul său minoritar, Mineral and Bio Oil Fuels Limited (MBO). Prețul și condițiile contractului de vânzare nu au fost făcute publice. Johann Pleininger, membru al directoratului Petrom, responsabil pentru activitatea de explorare și producție, a făcut cunoscute motivele tranzacției: „În condițiile mediului economic actual și ca urmare a prioritizării proiectelor noastre de investiții, am decis să vindem activele noastre existente din Rusia. Așa cum am anunțat, strategia noastră pentru 2015 vizează atingerea potențialului în exploatare și producție și compensarea declinului natural în România, precum și dezvoltarea activităților internaționale în Kazahstan. Portofoliul nostru curent, din România și internațional, precum și investițiile semnificative, asigură o bază solidă pentru aprovizionarea cu petrol și gaze.” Acesta este motivul declarat, care nu este neapărat și cel real. Petrom a intrat pe piața din Rusia în 2006, iar portofoliul său a fost reprezentat de opt licențe de explorare în Regiunea Saratov, localizată la aproximativ 1.000 km sud-est de Moscova, și două în Komi, la aproximativ 1.200 km nord-est de Moscova. În urma activităților de explorare desfășurate împreună cu MBO, în august 2009, s-a înregistrat un succes la sonda Lugovaya-1, situată în regiunea Saratov, sub licența Kamenski.