Petrom începe explorarea perimetrului Neptun, din Marea Neagră

Petrom, operatorul blocului Neptun din Marea Neagră, a anunțat, printr-un comunicat de presă, începerea studiilor seismice inițiale. Acestea includ un program de achiziție seismică 3D pe o suprafață de aproximativ 3.000 kilometri pătrați. Este cea mai mare suprafață explorată în România prin tehnica de achiziție seismică 3D. Operațiunile sunt derulate în parteneriat cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Ltd., o subsidiară a corporației ExxonMobil. Utilizarea tehnologiei de achiziție seismică 3D permite identificarea celor mai promițătoare zone pentru potențiale zăcăminte de hidrocarburi la adâncimi de mai mulți kilometri sub nivelul mării. Lucrările de explorare se vor efectua cu una dintre cele mai mari nave de achiziție seismică din lume, GeoCeltic, vas operat de compania Fugro-Geoteam. Nava a sosit în portul Constanța în data de 4 august. Construită în 2007, nava GeoCeltic are o lungime de circa 100 metri și o lățime de 28 metri și este dotată cu cele mai moderne echipamente. Durata estimată a lucrărilor de achiziție seismică este de circa 90 de zile.