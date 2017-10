Petrom a inaugurat un nou depozit de carburanţi

Petrom a inaugurat un nou depozit de carburanți

Petrom, cel mai mare producător de țiței și gaze din sud-estul Europei, a inaugurat, la Ișalnița, cel de-al treilea depozit de carburanți construit de la zero. Proiectul este parte a unui amplu program de investiții, care include construcția a trei depozite noi (Jilava, Brazi, Ișalnița) și modernizarea altor trei depozite.Cu o capacitate de 11.000 m3, depozitul de la Ișalnița, situat în județul Dolj, va asigura aprovizionarea in zona de sud a României. Valoarea investiției pentru construcția depozitului de carburanți de la Ișalnița se ridică la aproximativ 26 milioane euro.Neil Anthony Morgan, membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru activitățile de rafinare și marketing, a declarat:„Acesta este cel de-al treilea depozit de carburanți construit de la zero in ultimii trei ani. Cu o rețea modernă de depozite vom fi mai eficienți și vom continua să furnizăm produse clienților Petrom în deplină conformitate cu standardele europene pentru această activitate. Confirmăm totodată angajamentul nostru asumat în cadrul strategiei pentru 2021 de a continua să ne îmbunătățim operațiunile printr-o rețea modernă de terminale care sprijină pe deplin rețeaua de distribuție prin stații. Până acum, pentru construcția celor trei depozite de la Jilava, Brazi și Ișalnița am investit 87 milioane euro.”Toate cele trei depozite nou construite, Jilava, Brazi și Ișalnița, sunt complet automatizate și respecta normele și standardele romanești și europene în domeniu. Acestea au o capacitate totală de depozitare de 46.000 m3 (Jilava: 27.000 m3, Brazi: 8.000 m3, I Ișalnița: 11.000 m3).