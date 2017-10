Petrom a găsit un zăcământ de gaze. Ar putea fi cea mai importantă descoperire onshore

Vineri, 08 Iulie 2011

Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din Europa de Sud-Est, a identificat, in regiunea Olteniei, un zacamant care s-ar putea dovedi cea mai importanta descoperire de gaze onshore pe plan local in ultimii sase ani."Petrom anunta rezultatul de succes al sondei de explorare 4539 Totea. Sonda a fost forata in Sud-Vestul Romaniei, in regiunea Olteniei, la o adancime de 3.600 m si a avut ca obiectiv o potentiala acumulare mare, cu presiune ridicata", se precizeaza intr-un comunicat de presa, citat de portalul Wall Street .Carotajul geofizic a indicat mai multe intervale de hidrocarburi in Miocenul inferior. In perioada de teste s-a inregistrat, dintr-un singur strat, un debit maxim stabilizat de gaze si condensat de aproximativ 3.100 bep/zi. Rezultatele inregistrate pana la aceasta data indica faptul ca acesta ar putea fi un nou zacamant semnificativ, care urmeaza a fi determinat prin evaluare, se mai arata in comunicat."Astfel de rezultate in activitatea noastra de explorare sunt esentiale pentru a furniza energie in Romania si sunt remarcabile avand in vedere ca ne desfasuram activitatea intr-o activitate care in Romania numara peste 150 de ani. Prin investitiile pe care le facem pentru utilizarea de tehnologii moderne asiguram accesul la zacaminte de gaze care pana acum nu au fost accesibile", a declarat Mariana Gheorghe, CEO-ul Petrom.Johann Pleininger, membru al Directoratului Petrom, responsabil cu activitatea de explorare si productie, a apreciat ca rezultatul ar putea reprezenta cea mai importanta descoperire de gaze onshore din Romania in ultimii sase ani. "Rezultatele inregistrate in timpul testelor confirma potentialul zacamantului si asteptarile noastre in ceea ce priveste regiunea Olteniei, unde am concentrat investitii ridicate", a adaugat oficialul.