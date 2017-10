Petrolul ieftin a devenit un coşmar pentru omenire

5

In sfarsit...

...se va termina si cu otrava asta....timp de zeci de ani s-a distrus Planeta si am ajuns in conditiile astea atroce de incazire globala si santaj economic din cauza hidrocarburilor - sa speram ca in maxim 50 de ani vom avea doar energie "verde" si regenerabila - am fost otraviti destul cu mizeria asta (alaturi de carbuni, gaze, etc), iar urmarile, pe langa faptul ca le traim si noi, vor face viata insuportabila urmasilor si copiilor nostri...asta ca sa nu mai pomenim de toate razboaiele pornite de "Big Brother" de peste ocean in numele asa-zisului "stil de viata" si "democratiei" lor, si ale caror urmari tragice le traim in prezent.