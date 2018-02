Petrolierul moldovenesc "Delfi" a fost salvat de nava "GSP King"

Ziua de 13 februarie 2018 s-a dovedit a fi cu ghinion pentru tancul petrolier „Delfi”, sub pavilion Moldova. Nava, încărcată cu 800 tone de motorină și având un echipaj ucrainean, se deplasa în afara apelor teritoriale ale României, la 12 mile marine tranvers de portul Constanța Sud Agigea, când a început să aibă probleme.„Vasul era ținut sub observație pe radar, de serviciul VTMIS, din portul Constanța - relatează Mihai Andrei, directorul general al Autorității Navale Române. Pe la ora 19.30, s-a observat că nu se mai mișcă și a rămas în derivă. Nava a fost contactată și a comunicat că are probleme la motor. Dar problema era apa care intra continuu în compartimentul mașini.”Cele două servicii MRCC și VTMIS din cadrul Centrului Maritim de Coordonare al ANR au acționat imediat, constituindu-se un grup de coordonare care a conlucrat operativ și eficient cu partenerii implicați efectiv în operațiunea de salvare a echipajului și navei aflată în pericol, și anume: ARSVOM, cu nava SAR „Topaz”, pentru o eventuală preluare a echipajului, capacitatea ei fiind prea mică pentru a efectua salvarea totală; Grup Servicii Petroliere, cu nava „GSP King”, pusă la dispoziție de Vasile Răceanu, manager naval, și Valentin Băluță, manager ERCC.Între timp, vremea s-a înrăutățit, iar tancul petrolier a continuat să ia apă în cantități nepompabile, ceea ce l-a determinat pe comandantul acesteia să solicite salvarea. La ora 23:30, la cererea MRCC Constanța, nava „GSP King” (avându-l la comandă pe căpitanul Fănel Capbun) a plecat din dana 34 a portului Constanța spre nava „Delfi”, iar în jurul orei 1:40, au început manevrele de remorcare a navei avariate, cu echipajul la bord, spre portul Constanța Sud - Agigea (dana 126), cu o viteză de 5 noduri. Navele au reintrat în portul Constanța în jurul orei 4:30, iar operațiunea de salvare s-a încheiat la ora 5:00, când nava „GSP King” a predat nava „Delfi”, în rada interioară, remorcherelor portuare Canal Services 11 și Asia.În zona de acostare, în jurul navei a fost instalat un baraj antipoluare, pentru a preveni împrăștierea eventualelor scurgeri de hidrocarburi.„Scafandrii au făcut o inspecție subacvatică și se pare că bordajul navei prezintă o fisură în dreptul compartimentului mașini. Tancul petrolier va trebui să fie descărcat și inspectat. Vor fi stabilite deficiențele și măsurile de remediere”, afirmă șeful ANR.Printr-un comunicat de presă ANR mulțumește tuturor celor ce au contribuit la finalizarea cu succes a operațiunilor de salvare și, în mod special, companiei GSP, care a răspuns prompt apelului de urgență lansat de navă și ANR. „Echipajul navei „GSP King” a dat dovadă de mult profesionalism și curaj deosebit, realizând activitățile de salvare într-un timp foarte scurt, sub amenințarea furtunii care s-a declanșat spre dimineață - se arată în mesaj. GSP este singura companie română care deține dotările corespunzătoare pentru a efectua operațiuni de salvare în sectorul maritim al României. Menționăm că nava „GSP King” a mai fost implicată și în operațiunea de salvare a cargoului panamez „Basel Express”, în luna decembrie 2016. Construită în anul 2005, „GSP King” este o navă tehnică tip AHTS (ancorare – remorcare - aprovizionare) și deține certificat ABS (American Bureau of Shipping).”Nava „Delfi” are capacitatea de 1.634 tdw, lungimea de 59 metri, lățimea de 10 metri, pescaj de 3 metri și viteză medie de 5,7 noduri. Este o navă veche, fiind construită în 1977. Ar fi trebui să fie scoasă din exploatare de multă vreme.Trebuie precizat faptul că pavilionul Moldovei, în care e înregistrată nava, se află pe lista neagră a organizației Paris Memorandum, din care face parte și România. Aceasta a pus în practică un sistem armonizat de inspecții al căror scop este eliminarea navelor sub standard, cu pavilion străin, care vizitează porturile europene și ale Americii de Nord. Anual sunt realizate peste 18.000 de inspecții la bordul navelor străine, care intră în porturile Paris Memorandum, pentru a se constata dacă acestea respectă standardele internaționale de siguranță, securitate și mediu, iar echipajele au condiții adecvate de viață și muncă. De fiecare dată, când se constată existența unor deficiențe, controlul se soldează cu măsuri.Pavilionul Moldovei este considerat a fi de mare risc. În perioada 2014 – 2016, au fost efectuate 515 inspecții pe navele sale, în porturile Paris Memorandum, soldate cu 85 de rețineri. Din acest motiv, navele moldovene ocolesc aceste porturi, vizitând porturile permisive.