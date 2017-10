Petrecerea anuală a clienţilor Selgros Cash&Carry SRL

Petrecerea anuală a clienților Selgros Cash&Carry SRL

Ca în fiecare an, magazinele Selgros Cash&Carry au organizat petrecerea de sfârșit de an pentru clienții săi.Pentru Selgros, această petrecere este un mod de a mulțumi clienților săi fideli pentru încrederea acordată.Primul astfel de eveniment a avut loc în 2004, după înființarea primului magazin Selgros la Constanța. Evenimentul de sfârșit de an a devenit deja tradiție.În județul Constanța funcționează două magazine Selgros, mai exact, Constanța Sud (Agigea) și Constanța Nord.Pentru că fiecare magazin are proprii clienți, au fost organizate două petreceri de sfârșit de an.În prag de sărbători, Selgros împreună cu clienții săi au dorit să ofere o bucurie persoanelor de la Centrul de zi Agigea și Complexul de Servicii Comunitare Orizont Constanța, din cadrul Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului din județ.Astfel, în cadrul evenimentului a fost organizată o tombolă, unde cei prezenți s-au arătat încântați să participe. Sumele strânse au fost donate celor două instituții.