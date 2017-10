Petrecere de sfârşit de an pentru clienţii Selgros Constanţa

Petrecere de sfârșit de an pentru clienții Selgros Constanța

În ciuda crizei care a cuprins diverse companii, reprezentanții Selgros Cash & Carry Constanța au organizat, vineri seara, tradiționala petrecere de sfârșit de an pentru clienții fideli ai societății. Evenimentul a avut loc la Complexul Hotelier Victoria, din stațiunea Mamaia. „Este al șaptelea an când societatea invită clienții fideli la un astfel de eveniment, în Constanta. În acest mod dorim să ne arătăm respectul față de ei. Cu această ocazie doresc să mulțumesc tuturor clienților companiei Selgros Cash&Carry pentru că au avut încredere în noi și pentru că au dat curs invitației noastre”, a declarat Cristi Mitea, directorul Selgros Cash&Carry Constanța. Pe lângă distracția oferită participanților, ca în fiecare an, în cadrul petrecerii s-a organizat o tombolă cu premii constând în aparate electrocasnice. Fondurile obținute de pe urma tombolei au fost donate pentru ajutorarea unor cazuri sociale. În acest an, banii strânși au fost donați Asociației „Fair Play” din Constanța.