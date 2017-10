Petrecere de sfârşit de an pentru clienţii Selgros Constanţa

Petrecere de sfârșit de an pentru clienții Selgros Constanța

În ciuda crizei care a cuprins diverse companii, reprezentanții „Selgros Cash & Carry” Constanța au organizat, vineri seara, tradiționala petrecere de sfârșit de an pentru clienții fideli ai societății.Evenimentul a avut loc la Restaurantul „Dorna” din stațiunea Mamaia și a marcat cei 10 ani de când Selgros a intrat pe piața din România și opt de când își desfășoară activitatea în județul Constanța.„Este al optulea an când societatea invită clienții fideli la un astfel de eveniment, în Constanta. În acest mod dorim să ne arătăm respectul față de ei. Cu această ocazie doresc să mulțumesc tuturor clienților companiei Selgros Cash&Carry pentru că au avut încredere în noi și pentru că au dat curs invitației noastre”, a declarat Dănuț Dorobanțu, directorul „Selgros Cash&Carry” Agigea.Obișnuiți să se întâlnească an de an la petrecerea oferită de „Selgros”, clienții prezenți au arătat că sunt aproape ca o familie și au petrecut până spre dimineață.De departe cel mai așteptat moment a fost cel al tombolei care se organizează an de an. Așa cum și-a obișnuit clienții, și în acest an reprezentanții „Selgros” au organizat acest eveniment, însă de data aceasta au fost oferite mai multe premii, respectiv, șapte produse care au constat în diverse aparate electrocasnice.Fondurile obținute de pe urma tombolei au fost donate pentru ajutorarea unor cazuri sociale. În acest an, banii strânși au fost alocați „Centrului de Zi Agigea”.Plină de emoție, Ana Maria Constantin, directorul „Centrului de Zi Agigea”, a așteptat momentul final al tombolei la sfârșitul căruia a primit un CEC în valoare de 2.390 lei.„Sunt foarte fericită pentru această donație care, cu siguranță, le va face viața mai ușoară celor 37 de copii care se află în Centrul de zi de la Agigea. Le mulțumesc foarte mult organizatorilor că, în acest an, au ales centrul nostru pentru oferirea donației strânse în urma tombolei. Orice bănuț este foarte important pentru noi, mai ales, acum, în preajma sărbătorilor. Intenționez ca, în curând, să organizez o excursie la munte pentru copiii care se află în centru iar acești bani ne vor ajuta foarte mult”, a spus Ana Maria Constantin.Pe lângă directoarea „Centrului de Zi Agigea”, reprezentanții „Selgros” au mai făcut șapte persoane fericite în noaptea petrecerii.„Am o colaborare foarte bună cu Selgros. De acolo cumpărăm produsele pentru magazinele noastre. Este al cincilea an când participăm la petrecerea oferită de ei, însă este primul an când am câștigat la tombolă și sunt foarte fericită. Nu pot să le urez decât să aibă viață lungă pe piață și să ne facă ani mulți fericiți și de acum încolo”, a declarat una dintre câștigătoare.