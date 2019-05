Petre Daea ia în calcul acordarea unor subvenţii mai consistente pentru cultura de cânepă

Petre Daea ia în calcul acordarea unor subvenții mai consistente pentru cultura de cânepă

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține necesitatea acordării unei subvenții pentru cultivatorii de cânepă din România, pentru a stimula producția de cânepă și ulei de cânepă, scrie Agerpres.







Daea a declarat, duminică, după ce a vizitat o fabrică de ulei de cânepă care funcționează în municipiul Dorohoi, că Ministerul Agriculturii are în vedere să stimuleze interesul pentru cultura de cânepă.







"Am fost la Dorohoi să văd o unitate de prelucrare a semințelor de cânepă prin extracția la rece a uleiului de cânepă, extrem de valoros și extrem de important. Extrem de valoros din punct de vedere al calităților pe care îl are uleiul respectiv și extrem de important pentru că această cultură are un grad de favorabilitate ridicat în Botoșani și de aici încolo trebuie să acționăm în stimularea producției, a suprafețelor, a cultivării. Fiind alături de cultivatori, am discutat astăzi cu ei și pentru mine a fost o ocazie foarte bună să văd închegat acest lanț al valorificării într-un proces integrat, unde sămânța din câmp este transformată în produs, în ulei și nu numai ulei, pentru a fi valorificat și astfel să stimulăm interesul pentru cultură și noi să vedem niște subvenții mai consistente pentru cultura de cânepă", a afirmat ministrul Agriculturii.







Fabrica din Dorohoi produce ulei de cânepă în două variante, bio și convențional, despre care proprietarul acesteia spune că, în urma analizelor efectuate la laboratoare internaționale, este cel mai bun din Europa.



"După două surse, un laborator din Italia și un laborator din Elveția, ar fi cel mai bun ulei din Europa, nu datorită nouă, ci datorită seminței și solului care se află la Botoșani, știut fiind faptul că Botoșaniul a fost cel mai mare producător de cânepă din România înainte de 1990, iar România era una dintre cele mai mari producătoare de cânepă din lume", a menționat proprietarul fabricii, Ioan Sălăvăstru.