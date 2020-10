Peste 6.000 de marinari s-au pregătit la Ceronav în anul pandemiei (II)

Interviu cu Ovidiu Cupșa – directorul general al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, ambasador IMO- Domnule director, cum s-au derulat cursurile în anul 2020, în sistem online sau fizic?- Pentru Ceronav, momentul de față este extrem de dificil. Eforturile pe care le depunem sunt foarte mari. Nu suntem în situația unor școli obișnuite în care grupele sau clasele sunt pe termen lung. Cursurile organizate de noi sunt de scurtă durată, numărul de persoane implicate este extrem de mare și, ca urmare, riscul de transmitere a coronavirusului în colectivitate este uriaș. Sistemul de pregătire profesională din Ceronav are două componente. Cea teoretică o realizăm în sistem online. În schimb, cea practică, vrem nu vrem trebuie efectuată în sistem fizic, întrucât competențele practice nu pot fi transmise electronic. Este vorba de pregătirea pe simulatoarele de navigație, de incendiu, de competențele pe ambarcațiuni, de cele de salvare care se fac în bazin.- Care este ponderea teoriei și a practicii în cadrul cursurilor?- Circa 50% fiecare.- Ce dificultăți ați întâmpinat în această perioadă în organizarea sistemului de instruire?- Am fost nevoiți să reducem numărul de persoane din grupele de pregătire. Înainte de pandemie, grupa medie era de 20 de cursanți. În prezent, grupele de pregătire practică sunt de patru – cinci persoane, cu păstrarea distanței fizice. Desigur, în cazul pregătirii teoretice, care se face online, nu sunt probleme.- Marinarii aflați la bordul navelor, pe mare, pot participa la sistemul de pregătire online?- Nu. În primul rând nu am găsit nicio prevedere explicită în legislație, care să permită așa ceva. Dar cel mai mare impediment este altul. Un cursant trebuie să fie prezent în sistemul de instruire online opt ore pe zi. Or, niciun marinar aflat la muncă pe mare nu are disponibil acest timp.- Este afectată calitatea instruirii de metoda online?- Fiind într-o perioadă de tranziție în aplicarea acestei metode, mai sunt necesare unele îmbunătățiri. Nu am ajuns la randamentul de sută la sută pe care ni-l dorim. Dar toate ajustările se fac în timp. Am achiziționat o platformă nouă, mai modernă, pe care o implementăm acum. Din punct de vedere al transmiterii cunoștințelor teoretice, învățământul online nu este cu nimic mai prejos. Dimpotrivă, pe platforma online se pot pune și informații suplimentare, care nu pot fi prezentate la curs în sistemul fizic. Dar pe de altă parte scade calitatea interacțiunii dintre profesor și cursant.- Să presupunem că de mâine încetează pandemia. Veți păstra metoda de învățământ online?- Decizia nu o luăm noi. Cei ce iau hotărâri în această privință sunt Ministrul Transporturilor și Autoritatea Navală Română. Dar dacă mă întrebați pe mine, eu aș păstra sistemul de predare online pentru pregătirea teoretică, având în vedere avantajele lui. Dar vreau să vă precizez că tendința este să crească ponderea practicii în pregătirea marinărească. Eu prevăd că după încetarea pandemiei, va urma o revizuire a STCW. Organizația Maritimă Internațională va recomanda un număr mai mare de cursuri practice, reducerea numărului celor teoretice, care se vor muta tot mai mult în sistem online.- Ceronav dispune de numărul suficient de experți, de cadre didactice?- Din păcate, ne confruntăm cu un deficit de personal didactic. Pe perioada pandemiei nu am mai putut face angajări, întrucât nicio instituție publică nu poate organiza concursuri de angajare. Ne-au ieșit câțiva experți la pensie. Nu mai avem cu cine să-i înlocuim. Găsim cu mare greutate colaboratori, întrucât salariile experților sunt neatractive pentru comandanții de navă și șefii mecanici. Facem eforturi mari pentru a organiza toate cursurile solicitate. Lipsa personalului didactic rămâne problema noastră cea mai mare. Dar important este că pentru orice navigator care a avut o urgență, urmând să plece în voiaj și a apelat la noi, am găsit soluția: fie că am făcut grupe suplimentare, fie că am acordat un loc suplimentar; nu există marinar care să nu fi intrat cu celeritate la un curs în momentul în care era iminentă plecarea în voiaj. Principalul nostru deziderat este acela ca, indiferent de situația în care se află societatea românească și economia mondială, noi să funcționăm, să oferim cursuri, certificatele conforme, să dăm posibilitate marinarilor români să își ocupe locul în flota internațională.