Potrivit unui sondaj efectuat de SLN

Peste 500 de cadeți români pleacă pe mare în fiecare an

În perioada 15 martie - 15 aprilie 2018, Sindicatul Liber al Navigatorilor a efectuat un sondaj privind stagiul de practică al cadeților, în rândul companiilor de crewing care activează constant, nu doar ocazional, pe piața forței de muncă marinărești din România.„Potrivit răspunsurilor oferite, peste 500 de absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior reușesc să se îmbarce, în fiecare an, pe navele unor companii străine, prin intermediul acestor intermediari, pentru a-și efectua stagiul de cadet - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul SLN și șef al Inspectoratului ITF România. Având în vedere faptul că, în prezent, avem promoții de peste 600 de studenți, deficitul de locuri de practică se ridică la circa o sută. Nu trebuie uitat nici faptul că, din urmă vin câteva mii de absolvenți care nu și-au efectuat stagiul de cadet, ceea ce face ca presiunea pe piață să fie destul de mare. Totuși, datele sondajului sunt încurajatoare. Ele demonstrează că absolvenții instituțiilor de învățământ marinăresc sunt căutați pe piață”.Cu ajutorul proiectului „Cadetul român”, Sindicatul Liber al Navigatorilor speră să încurajeze armatorii străini să angajeze mai mulți cadeți din țara noastră. În acest sens, au fost purtate discuții cu mai multe companii din shipping-ul european, în acest moment fiind acceptate 12 locuri de practică pentru cadeții români. Se speră ca numărul lor să crească până la cel puțin 40 de locuri.Bugetul alocat de SLN finanțării acestui proiect se ridică la 30.000 de euro. Tot pe atât este și finanțarea din partea Universității Maritime din Constanța. Banii vor fi folosiți pentru acoperirea unei părți din cheltuielile pe care ar trebui să le facă armatorii străini pentru pregătirea cadeților români.„Așteptăm, în continuare, oferte din partea companiilor străine. Trebuie precizat faptul că shipping-ul internațional nu a ieșit din criza care a debutat în anul 2009. Piața este contractată. Cantitățile de mărfuri sunt sub nivelul capacităților de transport existente. Pe segmentul navelor off-shore se simte un început de revigorare a pieței, ca urmare a creșterii cererii de hidrocarburi. Piața tancurilor petroliere este și ea ceva mai dinamică. În schimb, pe segmentul cargourilor și vrachierelor continuă declinul, iar piața navelor portcontainer este în stagnare.Pe de altă parte, competiția continuă să fie alterată de companiile mici, cu nave vechi și sub standardele internaționale, care fac concurență neloială companiilor mari și practică dumping-ul social. Sperăm ca, prin campania ITF împotriva navelor sub standard, să reușim să mai eliminăm din navele vechi, care pun în pericol siguranța navigației, viața oamenilor și mediul.Convenția maritimă privind munca și viața pe mare MLC - 2016 este aplicată în tot mai multe state ale lumii și numărul navelor reținute pentru încălcarea prevederilor sale este în creștere. În zona Mării Negre, inspectorii de Port State Control din porturile românești, bulgărești și rusești urmăresc respectarea prevederilor MLC – 2006 la bordul navelor. Încercăm să stimulăm și autoritățile din Ucraina să se alinieze la efortul general. Sperăm ca, odată cu eliminarea companiilor ce practică dumping-ul social, să vedem și navigatori români pe piața Mării Negre”, a afirmat Adrian Mihălcioiu.