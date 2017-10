Peste 4.500 fermieri beneficiază de sprijinul pe suprafaţa agricolă

În județul Constanța,

Peste 4.500 fermieri beneficiază de sprijinul pe suprafața agricolă

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Constanța este printre primele trei centre județene din țară din punct de vedere al obiectivelor realizate, conform noului director executiv, Aurel Șușman. Autorizarea plăților pentru anul 2008 este în derulare, iar fermierii își pot depune cererile pentru plata pe suprafață, pentru anul 2009. „Echipa cu care lucrez la APIA este una profesionistă, suntem poate singurul centru județean care ne-am făcut treaba până acum. Sperăm să continuăm pe aceeași linie”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber, Aurel Șușman. De la 15 martie 2009, a început sesiunea de depunere a cererilor pentru plata pe suprafață, pe acest an. În prezent, APIA Constanța a primit 5.828 de astfel de cereri ce acoperă 253.043 hectare, adică peste 50% din suprafața arabilă din județ. „Pe zi, avem o medie de aproape 10.000 de hectare acoperite de cererile depuse”, a precizat directorul executiv APIA. Fermierii mai au la dispoziție până pe 15 mai să depună cererile pentru plata pe suprafață, în valoare de 107,46 euro pe hectar. De asemenea, autorizarea și efectuarea plății unice pe 2008 este în plină derulare. Doar la nivel local, au fost autorizate plăți pentru 4.545 fermieri. „Aceste plăți nu sunt făcute de noi, sediul din București face o centralizare și apoi sunt autorizate. De la autorizare până la plata efectivă, vor mai trece 10 - 14 zile, din cauza formalităților”, a explicat Aurel Șușman. La nivelul APIA, deja au apărut primele semne ale descentralizării din sector. Din luna februarie, sediul județean a efectuat plăți de aproximativ un milion de lei, pentru subvențiile din zootehnie și, mai nou, pentru culturile verzi. Din acest an, fermierii care își asumă angajamente de agro-mediu pe o perioadă de cinci ani, pot beneficia de un nou sprijin financiar, pentru culturile verzi. Plantele ce pot fi cultivate sunt: mazărea, măzărichea, rapița, muștarul, lupinul, sulfina. Utilizarea fertilizanților chimici este interzisă. Plata compensatorie pentru suprafața acoperită de culturile verzi este de 130 de euro pe hectar. Fondurile sunt obținute de la Uniunea Europeană. În plus, APIA Constanța a fost una din organizatoarele campaniei de informare a agricultorilor despre schemele de ajutor pentru agricultură. Principalele probleme ale fermierilor au vizat anularea subvențiilor pentru îngrășămintele chimice, necesitatea ca subvenția pentru irigații să fie folosită doar pentru investițiile din acest sector, precum și penalizări mai drastice pentru cei care depun cereri eronate. „Am trimis o notă la București, pentru a informa autoritățile centrale despre probleme din județ. Pentru perioada următoare, așteptăm terminarea campaniei de depunere a cererilor pentru sprijinul pe suprafață, pe 2009 și introducerea în baza de date. Se va efectua apoi un control pentru 10% din cererile depuse, în mod aleatoriu. Și sperăm, ca de la 1 decembrie, să se înceapă autorizarea plăților”, a concluzionat directorul executiv APIA Constanța.