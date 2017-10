Peste 3.500 de marinari nebrevetaţi riscă să îşi piardă locurile de muncă

1

Certificate

Buna intentia. Pentru mine deja este prea tarziu. M-au debarcat de la o companie serioasa doar ca nu am avut certificatul A/II/5 . Sunt disperat si ca mine probabil alte zeci de oameni. Sunt langa sindicat si implor ANR, ministerul, cine trebuie sa faca ceva urgent. Comandantului i-a parut tare rau cand m-a amuntat ca nu ma poate tine la nava. Am primit telefon si acasa de la el. E un om cumsecade dar nu putea face nimic. Colegii mei polonezi si croati au primit la nava cerificatele noi fara sa faca nimic. in plus.