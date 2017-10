Pescarii şi chefalul au invadat portul Constanţa

1

stoluri e pesti

Mai incultule sa stii ca doar pasarile zboara in stoluri!Pestii inopata in bancuri!Rusineeee! Numai inculti si inculte cu pile v-ati adunat acolo la Cuget Liber-se intorc fostii angajatii in mormint cind scrietii tot felul de timpenii!Si inca o chesttie pentru cultura voastra generala: Chefalul sta numia la scurgeri si maninca kk daca nu stiati-aveti mare dreptate apa din port e foarte curata,daaa,daaaa! Da-i bataie inainte cu timpeniile baiete ca zici bine! Inca o data rusine!Dar se vede ca nici macar cuvintul asta nu stiti ce inseamna!