Persoanele juridice se pot înscrie în Programul Rabla până pe 31 august

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a deschis ieri și sesiunea de depunere și validare a dosarelor pentru persoanele juridice, inclusiv instituțiile publice, din „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2013”.Termenul limită de depunere a dosarelor este 31 august 2013.Lista persoanelor juridice validate să participe în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2013” va fi publicată pe site-ul instituției (www.afm.ro ) în cadrul secțiunii aferente Programului, au anunțat ieri reprezentanții AFM.Cei interesați pot consulta ghidul de finanțare în care sunt prevăzute atât condițiile de eligibilitate, cât și documentația necesară pentru înscrierea în program, pe site-ul instituției.De exemplu, poate participa în cadrul programului operatorul economic care îndeplinește următoarele criterii de eligibilitate: are personalitate juridică română, este legal constituit și desfășoară activități economice pe teritoriul României; deține calitatea de proprietar; are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu; nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală și nici cu fapte care privesc disciplina financiară; nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile,inclusiv cele economice; reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislația penală; nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral.