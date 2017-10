Performanţele porturilor maritime româneşti

Performanțele porturilor maritime românești

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța estimează că va încheia anul 2013 cu următoarele rezultate financiare: venituri totale - 283.436.000 lei, cheltuieli totale - 243.349.000 lei și profit brut - 40.087.000 lei. În acest moment, CNAPMC are în derulare investiții în valoare de peste 175 milioane euro. Potrivit datelor comunicate de companie, traficul total de mărfuri derulate de porturile maritime românești a crescut cu 7,35% în primele 11 luni ale acestui an, față de aceeași perioadă din 2012, ajungând la 49.851.902 tone. Din total, traficul maritim repre-zintă 38.648.487 tone, iar cel fluvial, 11.203.415 tone.Se estimează că, până la sfârșitul anului 2013, traficul total de mărfuri va depăși 53 milioane tone. Creșteri de trafic s-au înregistrat la următoarele grupe de mărfuri: semințe uleioase - 146,3%; celuloză - 86%; minereuri de fier - 41,5%; animale vii - 38%; echipamente, mașini - 18,5%; cereale - 15%; produse alimentare - 10,4%; petrol brut - 8%. S-au înregistrat scăderi la mărfurile din următoarele grupe: produse metalice - 15,8%; îngră-șăminte - 12,4%; produse chimice - 8,7%; articole diverse - 7%; produse petroliere - 6,2%. Traficul de containere pe 11 luni a fost de 6.012.391 tone, respectiv 610.306 TEU. În aceeași perioadă din 2012, au fost derulate 6.183.123 tone, respectiv 631.777 TEU. În intervalul ianuarie - noiembrie 2013, au făcut escale în porturile maritime românești 12.816 nave, dintre care 4.449 nave maritime și 8.367 nave fluviale. În aceeași perioadă a anului 2012, au fost consemnate 13.284 escale. Sezonul de croaziere a înregistrat un salt la toate capitolele. În acest an, în terminalul de pasageri al portului Constanța, au acostat 69 de nave, față de 52 de nave, anul trecut. Numărul turiștilor a fost de 54.616, cu peste 60% mai mulți față de anul 2012.Pentru anul viitor sunt anunțate, deja, 71 de sosiri ale navelor de croazieră, programul fiind actualizat continuu.Pentru croazierele cu îmbar- care din Constanța, navele „MSC Sinfonia” și „MSC Orchestra” vor asigura 8 voiajuri, cu escale în porturi din Grecia, Turcia și Italia. Se estimează că peste 20.000 de pasageri se vor îmbarca anul viitor din portul Constanța pe vase de croazieră, față de doar 1.500, în 2013.În perioada 24 - 27 mai 2014, portul Constanța va fi co-organizator al SCF Black Sea Tall Ships Regatta. Vor participa peste 25 de veliere de diferite dimensiuni, care vor putea fi vizitate de public, iar orașul va fi gazda unei parade a echipajelor. În acest an, în porturile maritime românești au fost autorizați 791 agenți economici. Au fost acordate 1.166 licențe de lucru și 89 permise de lucru. Au fost eliberate 28.381 legitimații de identificare și acces și 3.758 carnete de lucru pentru muncitorii portuari activi, din cadrul firmelor care desfășoară activități de operare în porturile Constanța, Midia și Mangalia.