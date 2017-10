Performanţe spectaculoase ale navaliştilor din SNC

Performanțe spectaculoase ale navaliștilor din SNC

Foștii colegi din Șantierul Naval Constanța îmi solicită vești din întreprinderea la care au lucrat. Astăzi le voi satisfice curiozitatea. Spre deosebire de multe șantiere navale din lume, SNC stă pe un fundament financiar solid.După ce a încheiat anul 2015 cu un bilanț strălucit - venituri totale de 254.067.991 lei, cu 82,50% în plus față de anul precedent, și un profit brut de 29.094.981 lei, de 3,29 ori mai mare decât cel din 2014 - compania constănțeană a finalizat primul semestru din 2016 cu rezultate remarcabile. Veniturile totale au crescut cu 35,64% față de aceeași perioadă din 2015, ajungând la 92.989.294 de lei, iar profitul brut este de 24,45 ori mai mare, res-pectiv de 15.277.742 lei.Din totalul datoriilor, în valoare de 118.2012.495 de lei, peste 70% reprezintă sume în avans, încasate de la clienți pentru proiectul ce va fi livrat în trimestrul IV 2016 și pentru noul proiect: tancul de produse petroliere MAXMR1. Compania nu înregistrează restanțe la bugetele statului și bugetul local.Având în vedere evoluțiile nefavorabile de pe piața internațională a construcțiilor de nave, activitatea SNC este centrată, în continuare, pe activitatea de reparații navale, care asigură lichidități și se dovedește a fi profitabilă. În structura cifrei de afaceri realizate în primul semestru al anului, construcțiile noi dețin o pondere de 39,86%, reparațiile de nave - 56,85%, iar lucrările diverse - 3,29%. Din totalul lucrărilor de reparații, 99,51% au fost executate pentru parteneri străini.Compania și-a propus să realizeze investiții de 5 milioane de euro în 2016. În primul semestru au fost puse în funcțiune investiții de 3.500.284 de lei, constând din porți intermediare în docul uscat de construcții, baraje antipoluare, instalații de spălare sub presiune Dynajet, aparate de sudură, o instalație de încălzire cu panouri radiante și computere.În semestrul al doilea al anului, compania va finaliza un tanc de produse petroliere de 9.000 tdw și va lansa în fabricație prima navă din proiectul MAXMR1, un tanc de produse petroliere cu capacitatea de 41.000 tdw. În activitatea de reparații, vor fi derulate proiectele angajate cu partenerii tradiționali, va fi finalizat proiectul de conversie pentru o navă de transport animale și vor fi atrase proiecte noi.Aceste rezultate pot fi apreciate la justa lor valoare dacă ținem seama de evoluțiile din industria navală mondială. Pentru exem-plificare, voi prezenta concluziile unui studiu realizat de Peter Sand, analist șef pe probleme de shipping în cadrul BIMCO.Potrivit acestuia, criza din industria navală a atins un nou vârf. În 2016, contractele de construcții noi au ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 20 de ani.Șantierele navale sunt victima deteriorării condițiilor de pe piața transportului de mărfuri uscate, a celor containerizate și din sectorul off-shore.Portofoliile de contracte noi ale șantierelor navale japoneze și sud-coreene sunt mai mici cu 86%, în 2016 față de anul precedent, iar cele ale șantierelor navale din China s-au subțiat cu 49%. Șantierele navale din Europa au fost singurele care au înregistrat o creștere a comenzilor în primele opt luni ale anului 2016, comparativ cu aceeași perioadă din 2015. Europa a contractat un volum de 2.520.000 tone brute compensate, în creștere cu 45,3% față de anul precedent.La nivel global, piața tancurilor și a port-containerelor este răspunzătoare pentru diminuarea comenzilor de nave noi. Combinat, aceste tipuri de nave reprezintă 67,7% din comenzile lansate în primele opt luni ale anului. În acest an, contractele pentru tancuri s-au redus cu 80,1%, iar cele pentru portcontainere, cu 84,1%.Revenind la Șantierul Naval Constanța, reamintim că 2017 va fi an aniversar. Com-pania va împlini 125 de ani de existență și 15 ani de la privatizare. Va avea cu ce rezultate să se mândrească.