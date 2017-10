Performanţe remarcabile ale porturilor Constanţa şi Mangalia, pe piaţa Mării Negre

Performanțe remarcabile ale porturilor Constanța și Mangalia, pe piața Mării Negre

· Porturile maritime românești au derulat cu 15,07% mai multe mărfuriDacă în ianuarie 2015, porturile maritime românești au înregistrat o creștere anualizată de 26% a fluxurilor de mărfuri, la finalul primelor două luni din acest an, dinamica s-a mai temperat. În ianuarie - februarie 2015, traficul general de mărfuri a totalizat 9.113.085 tone și un plus de 15,07% față de aceeași perioadă din 2014.Portul Constanța a avut contribuția decisivă la rezultatul de ansamblu. Ponderea lui în traficul total a crescut la 88,42%. În perioada de referință, cel mai mare port românesc a manipulat 8.058.028 tone de mărfuri, în creștere cu 20,60%.În schimb, activitatea portului petrolier Midia a înregistrat un sever declin, pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului. Fluxurile de mărfuri au scăzut cu 16,15%, până la 1.024.357 tone, iar ponderea lor în traficul general a coborât de la 14,86%, în luna ianuarie, la 11,24%, la finalul lunii februarie.Micuțul port Mangalia, cu o pondere de numai 0,34% în totalul mărfurilor derulate prin porturile românești are o evoluție fulminantă, care îi contrazice pe autorii master planului de dezvoltare al porturilor românești. La finalul primelor două luni, a raportat 30.700 tone de mărfuri, în creștere cu… 90,22%.Traficul maritim a totalizat 6.909.303 tone. Față de perioada de referință din 2014, creșterea este de 11,05%. Traficul fluvial s-a ridicat la 2.203.782 tone, cu un spor de 29,80%.Dintre toate grupele de mărfuri, contribuția decisivă la performanța generală au avut-o cerealele și semințele uleioase, care dețin ponderea cea mai mare în structura traficului - 40,61%. Statutul Constanței de port cerealier se întărește de la o lună la alta.Pe grupe de mărfuri, s-au înregistrat următoarele rezultate:a. în creștere față de anul precedent- cereale - 3.526.917 tone (+76,26%);- articole diverse - 955.834 tone (+0.23%);- produse petroliere - 934.170 tone (+15,77%);- cărbune - 564.976 tone (+107,35%);- minereuri și deșeuri neferoase - 503.611 tone (+17,72%);- produse metalice - 222.163 tone (+2,86%);- lemn, plută - 146.987 tone (+0,92%);- produse alimentare - 129.142 tone (+46%);- minerale brute sau prelucrate - 52.311 tone (+56,11);- celuloză și deșeuri de hârtie - 12.059 tone (+36,04%);- cartofi, legume, fructe proaspete - 1.950 tone (+1,77%);b. în scădere față de anul precedent- petrol brut - 1.044.976 tone (-3,22%);- minereuri de fier și fier vechi - 477.207 tone (-57,54%);- semințe uleioase - 173.687 tone (-39,70);- îngrășăminte - 171.001 tone (-24,80%);- produse chimice - 134.400 tone (-20,14%);- echipamente, mașini - 45.992 tone (-3,73%);- ciment - 10.705 tone (-19,29%).- animale vii - 4.997 tone (-55,13%),După un debut promițător în luna ianuarie, traficul de containere a luat-o la vale. La finalul primelor două luni din 2015, au fost înregistrate 955.946 tone mărfuri, în creștere cu 0,25%, respectiv 95.788 TEU, în scădere cu 0,35%.Pe malul opus al Mării Negre, evoluțiile au fost diferite. Porturile rusești au derulat un trafic de mărfuri de 34 milioane tone, cu 22.1% în plus față de ianuarie - februarie 2014. Novorossiysk - cel mai mare port al Federației Ruse - a manipulat 21,3 milioane tone de mărfuri, în creștere cu 11,1%. În celelalte porturi rusești, situația a fost următoarea: Tuapse - 4,3 milioane tone (+35,2%), Taman - 1,6 milion de tone (-19%), Yeisk - 0,5 milioane tone (+47,1%), Kavkaz - 2,6 milioane tone (creștere de 2,7 ori), Temryuk - 0,4 milioane tone (creștere de 2,1 ori), Rostov pe Don - 1,2 milioane tone (+7,6%) și Taganrog - 0,5 milioane tone (creștere de 1,6 ori), portul Azov - 0,6 milioane tone (+9,6%).În schimb, porturile maritime ale Ucrainei au raportat o scădere cu 4,2% a traficului general de mărfuri. Traficul de containere a scăzut cu 7,2% în tone, până la 562,580 tone, și cu 15,2% în TEU.