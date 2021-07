Pepeni giganţi de vânzare în pieţele din Constanţa. Unul singur ajunge şi la 20 kg

Se spune din bătrâni că anii secetoşi fac pepenii şi strugurii dulci. Anii ploioşi însă nu fac producţie mare şi nici calitatea nu este cine ştie ce. Chiar şi aşa, producătorii nu se lasă de cultivat pepeni, pentru că dacă ai un an bun, ai dat lovitura.



„Noi cultivăm pepeni din moşi-strămoşi. Este o tradiţie la noi în familie. Avem două hectare de teren cu pepeni şi suntem implicaţi toată familia. Sigur că nu trăim numai din pepeni, mai avem şi alte afaceri, dar dacă eşti muncitor, într-un an îţi aduc şi 200.000 de euro profit curat”, ne-a spus Mariana T., producător de lubeniţe din Amara, judeţul Ialomiţa. Este al treilea an când îi aduce pe piaţa din Constanţa şi se declară mulţumită. Însă anul acesta nu este tocmai propice pentru pepeni, pentru că a plouat foarte mult şi a fost frig.





„I-am cultivat în aprilie şi imediat au început ploile. Nici frigul care a fost nu ne-a ajutat, pentru că nu au prins rodul direct. Ne aşteptăm la o producţie de 40-45 de tone/ha, ceea ce nu putem spune că ne îmbogăţim, dar ne face să continuăm şi la anul”, a adăugat producătoarea de la Amara. O altă problemă cu care se confruntă este paza bostanei.





„Familia mea, soţul şi fratele dorm într-o colibă pe câmp. Noaptea stau de pază pentru că dacă nu eşti pe fază rămân fără pepeni. Aşa am ajuns să ne ferim de vecini. Nimeni nu mai are frică de Dumnezeu şi se fură ca în codru”, a povestit oftând cultivatoarea.



Pepenii provin din sămânţă olandeză





Pentru că este foarte cald afară este indicat ca pepenele să se răcorească după o zi toridă, mai ales dacă este pus la rece. Dar ce te faci când pepenele este uriaş şi nu ai loc în frigider? Cumpărătorii sunt cel mai adesea oameni în vârstă şi mulţi se feresc de cei roşii pentru că nu-i pot căra. „Aş vrea să iau unul. Dar când l-a pus pe cântar am renunţat. Are aproape 20 de kilograme şi nu am cum să-l duc acasă. M-am rezumat la unul galben pentru că este mai mic. Iar ca să dau aproape 50 de lei pe un pepene este prea mult pentru mine”, a declarat Ioan Simion, pensionar. Întrebată de ce sunt aşa de mari pepenii verzi, producătoarea ne-a spus că ploile sunt de vină şi sămânţa. „A plouat foarte mult şi au crescut. Dar şi sămânţa este de vină. Cumpărăm de la Agrosem şi nu am găsit decât sămânţă olandeză. Legumicultorii nu mai păstrează cum se făcea odată seminţele să le recultive, acum însămânţează cu seminţe hibride ce găsesc pe piaţă. Seminţele româneşti nu se mai găsesc de mult timp, din păcate”, a mai spus Mariana T.





Nu vrem să fim cărcotaşi, dar poate este şi o politică de marketing. Cu cât pepenele este mai mare atârnă şi mai mult la cântar şi atunci profitul vine mai repede în buzunarele producătorilor. Dar la câtă muncă este până ajunge pe masa cumpărătorului, nu le dorim decât să fie sănătoşi şi să mai cultive şi la anul! Altfel, vom mânca produse fade de import!