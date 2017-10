Pensiunile concurează tot mai aprig cu hotelierii

Proprietarii pensiunilor din Mamaia au înțeles că pot atrage mult mai mulți turiști nu neapărat cu prețuri sub cele ale hotelierilor, deși în multe cazuri diferența este destul de mare, ci și cu alte servicii pe care hotelierii nu le pot oferi.Referitor la prețuri, în perioada 27 iunie - 10 iulie, pentru o cameră dublă matrimonială în una dintre pensiunile din Mamaia turiștii trebuie să achite 130 lei/zi, sau 150lei/zi în week-end, pentru un apartament cu două camere - 200 lei/zi sau 220 lei în week-end, iar pentru un apartament cu trei camere - 250 lei/zi sau 280 lei, în week-end. De menționat că aceste prețuri se achită pentru cameră / apartament, nu pentru fiecare persoană în parte, orice cameră putând caza, în majoritatea cazurilor, cel puțin câte doi turiști.Multe pensiuni oferă și pachete, de șase - șapte nopți de cazare. De exemplu, șapte nopți, tot în perioada 27 iunie - 10 iulie costă 900 lei, pentru o cameră dublă, 1.000 lei, pentru un apartament cu două camere și 1.300 lei, pentru un apartament cu trei camere.Alte pensiuni nu percep mo-mentan un tarif diferențiat pentru week-end, însă acest lucru mai este valabil doar până la începutul lunii viitoare, dată de la care, cel puțin teoretic, numărul turiștilor va crește semnificativ. Astfel, până atunci, o zi de cazare costă, în cazul majorității pensiunilor, 100 lei într-o cameră dublă, sau 180 într-un apartament cu două camere. După 1 iulie, prețul urcă la 130/zi în timpul săptămânii, sau la 240 lei, pentru o cameră, respectiv un apartament cu două camere, și la 150 lei, 260 lei, în week-end.Chiar dacă serviciile oferite de aceste pensiuni nu se pot compara cu cele ale unui hotel de patru, cinci stele, totuși nu puține au condiții chiar mai bune decât un hotel de două stele, de exemplu. Multe dintre ele se laudă, lăsând facilitățile obișnuite la o parte (frigider, fax, TV, internet wireless, internet prin cablu, parcare, spălătorie, terasă), și cu foișor în curte, grătar/barbeque, loc amenajat de joacă și undițe și zonă de pescuit în imediata apropiere a pensiunii. Astfel, o vacanță cu prieteniisau cu familia are mari șanse să rămână una de neuitat, iar acesta este doar un exemplu.În plus, iubitorii de animale nu mai trebuie să-și facă griji cu cine să-și lase acasă pisica sau câinele. Mulți proprietari permit accesul cu prietenii necuvântători în vile.De cealaltă parte, la un hotel de patru stele, la capitolul facilități se mai adaugă și teren de tenis, saună, sală de fitness, de ce nu, Cazino, plus solar, spa, centru de wellness, masaj, jacuzzi, baie turcească / baie de aburi, piscină interioară sau piscină în aer liber. Asta da relaxare.