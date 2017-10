Pensionarii vor beneficia de 53.499 locuri în staţiunile de tratament balnear

Pensionarii vor beneficia de 53.499 locuri în stațiunile de tratament balnear

Guvernul a stabilit astăzi, printr-o hotărâre, numărul de locuri în stațiunile de tratament balnear proprietate a Casei Naționale de Pensii Publice, pentru anul 2012, în urma finalizării procedurilor de achiziție și în corelație cu raportul preț/bilet practicat de către operatorii economici.Astfel, în acest an, vor fi asigurate 53.499 locuri în stațiunile de tratament balnear, fondurile necesare finanțării biletelor de tratament fiind prevăzute în Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012. Numărul biletelor de tratament este similar celui de anul trecut, acestea fiind repartizate pe maximum 17 serii de trimitere.Acest număr de bilete de tratament se stabilește în fiecare an, în funcție de fondurile alocate cu această destinație și de rezultatul licitațiilor.Pot beneficia de tratament balnear, în condițiile legii, persoanele care au calitatea de: pensionar al sistemului public de pensii, asigurat al sistemului public de pensii, precum și beneficiarii unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament balnear. În perioada unui an calendaristic, o persoană poate beneficia de un singur bilet de tratament. Biletele de tratament balnear vor fi distribuite de Casa Națională de Pensii și Publice, prin casele teritoriale de pensii.