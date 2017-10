Pe urmele Spiritului Crăciunului în comerţul constănţean

Reportaj "Cuget Liber"

Pe urmele Spiritului Crăciunului în comerțul constănțean

La început de săptămână am plecat în căutarea Spiritului Crăciunului.Mi-am spus: „Doar este Luna Ca-dourilor. Nu se poate să nu-l întâlnesc în străvechiul vad comercial al Constanței, de pe strada Ștefan cel Mare, acolo unde l-am găsit mereu în ultimele șase decenii.” Așa că am luat-o la pas, cercetând cu privirea vitrinele prăvăliilor, doar-doar voi da de urmele lui.În fața unei farmacii, inima a început să-mi bată mai tare. Nu era de la tensiune ci de la reclama care mă anunța că: „La Sensiblu, găsești daruri sănătoase pentru fiecare.”Am îndrăznit și am întrebat o tânără farmacistă: „Acum, în Luna Cadourilor, în onoarea Crăciunului, dați pastile, siropuri și injectabile cadou, la promoție, cu reducere?” Drept răspuns, mi-a înmânat broșura „Ghidul promoțiilor”.Am frunzărit-o. Am dat peste o sumedenie de reduceri la produsele cosmetice, de până la 50%. Bune și astea!Pentru a-mi reveni pe deplin din emoție, am intrat la magazinul de articole de pescuit BBSpinning Shop. Pe mine, pescuitul m-a relaxat întotdeauna. Sunt sigur că și Moș Crăciun, la Polul Nord, mai participă din când în când la o partidă de pescuit la copcă.„Ați pregătit cadourile de Crăciun pentru pescarii amatori?” - am chestionat-o pe șefa magazinului, Diana Torescu. Trebuie să vă spun, stimați cititori, că tânăra femeie este nu doar comerciant priceput, ci și pescar înrăit. Șalăii din Dunăre îi știu cu toții de frică!„În Luna Cadourilor acordăm discounturi de până la 10%, la o serie de produse, iar pentru achiziții mai mari de 300 - 400 de lei, oferim diverse cadouri - s-a grăbit să-mi răspundă comercianta-pescar. Dar dacă doriți să întâlniți nu doar spiritul Crăciunului, ci și pe cel al lacurilor și bălților, veniți seara la magazin. În fiecare zi, se adună pescarii amatori, la o cafea și la povești. E un fel de Club al Mincinoșilor.”Am continuat căutarea la librăria „Eminescu”, dar, de la prima întrebare, mi-am dat seama că Spiritul Crăciunului n-avea ce căuta acolo. Vânzătoarea de la care am încercat să storc câteva informații despre Luna Cadourilor, nu mi-a dat nicio șansă să o declar campioană a amabilității comerciale.„Vă rog să-mi spuneți, unde e Spiritul Crăciunului, unde e bradul împodobit?” am întrebat-o pe vânzătoarea de la Comercati Decor, un magazin de materiale pentru amenajări interioare.Mi-a fost de ajuns să mă uit în ochii femeii, pentru a afla răspunsul. Am insistat: „Cum, n-a venit niciun bărbat să spună că vrea să-i dăruiască soției lambriuri ori parchet melaminat? Nu aveți cadouri de Crăciun, reduceri?” În sfârșit, Sfinxul a vorbit: „Nu!”Spiritul Crăciunului trecuse, în schimb, pe la agenția de turism Quattro Magic. De la Ana Nedelea, directorul unității, am aflat că a pregătit batoane de ciocolată pentru clienții care achiziționează vacanțe, iar pentru cei fideli, aflați la a treia sau a patra achiziție, coșuri cu dulciuri.Am poposit, apoi, la magazinul „First Bike”. Mai vechea mea cunoștință, gestionara Lakme Regep, mi-a confirmat că Spiritul Crăciunului fusese pe-acolo. Iar cea mai bună dovadă este faptul că un tânăr a venit dis-de-dimineață să cumpere o bicicletă eliptică, cadou pentru soția lui. Apoi mi-a relatată că: „De Moș Nicolae și Moș Crăciun, se cumpără biciclete pentru copii, iar magazinul acordă reduceri de până la 15%. Mai mult, orice pro-dus poate fi cumpărat în rate, cu dobândă zero.”La Smart Shop, trecerea în Spiritul Crăciunului a lăsat urme adânci. Magazinul este o feerie de brăduți și ornamente pentru sărbători. În plus, clienții care fac cumpărături mai mari de 100 de lei primesc mici cadouri, atenții, mi-a șoptit Andra Cuciureanu, șefa magazinului.„Avem prețuri accesibile pentru toată lumea. Nu e nevoie să mai facem reduceri în Luna Cadourilor” - mă încredințează Suheila Mustafa, vânzătoarea de la Zaza. Cum în micuțul magazin cu articole de confecții este un continuu du-te, vino, îi dau dreptate. Ce cadou mai frumos poate să ofere comerțul decât prețuri mici?