Pe scurt

Se scumpesc navele Prețul cargourilor second-hand a coborât la nivelul cel mai scăzut din ultimii trei ani și jumătate după ce ratele chiriilor navelor au coborât brusc. Prețurile tancurilor petroliere au înregistrat, la rândul lor, o scădere bruscă. Kazahstanul majorează taxa de tranzit a gazului Kazahstanul are de gând să mărească taxa de tranzit a gazului care vine din Turkmenia și Uzbekistan spre Rusia, de la 1,1 la 1,4 dolari la mia de metru cubi pe suta de kilometri. Compania rusească Gazprom cumpără anual circa 55 miliarde metri cubi de gaz din Asia Centrală, pe care îl revinde în Ucraina. Majorarea ar urma să intre în vigoare de la 1 aprilie. Manevre suspendate Ieri, incepand cu ora 14, au fost suspendate manevrele in portul Constanța Sud fluvial, din cauza vântului puternic, a anunțat Căpitănia Zonală Constanța. Derbedeii de care aparent cinematografia are nevoie! Cartel „Alfa” și Sindicatul Profesioniștilor din Industria de Divertisment - ARTIS organizează, astăzi, conferința de presă cu tema: „Derbedeii de care aparent cinematografia are nevoie!” În centrul dezbaterii sunt profesia de cascador, registrul cascadorilor și proiectului de modificare a Legii 109/2005, cu privire la acordarea indemnizației pentru activitatea de artist liber profesionist.