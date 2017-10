Pe scurt

Cresc alocațiile pentru copii Începând cu data de 1 martie 2008, alocația de stat pentru copii, va fi de 40 lei. Cuantumul ajutorului lunar acordat soțului supraviețuitor se majorează cu 25%. Pensiile militarilor vor fi plătite pe card În anul 2008, cheltuielile pentru transmiterea și plata pensiilor militare și a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite personalului din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională se stabilesc prin aplicarea coeficientului de până la 1,3% asupra sumelor virate și se suportă din bugetele din care se finanțează drepturile respective. Plata pensiilor pentru pensionarii din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, cu domiciliul în municipii și orașe, se efectuează prin intermediul conturilor și cardurilor, urmând ca trecerea la acest sistem de plată să se facă până la data de 31 martie 2008. Bani de liceu În acest an, beneficiarii programului național de protecție socială „Bani de liceu“ sunt elevii de la cursurile de zi ale liceelor, din învățământul profesional, școlile de arte și meserii și din anul de completare. Pentru a primii banii, familiile lor trebuie să fi realizat, în cele 3 luni anterioare depunerii cererii, un venit brut lunar pe membru de familie de maximum 200 lei. Sprijinul financiar se acordă și elevilor care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit. Restricții la plata orelor suplimentare pentru funcționarii publici Pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru, funcționarii publici din funcțiile de execuție vor primi compensări sub formă de timp liber corespunzător. Plata muncii suplimentare va fi o excepție. Dacă aceasta nu poate fi compensată prin timp liber, funcționarii vor primi un spor din salariul de bază, în condițiile legii și ale contractului colectiv de muncă. Sporul nu va putea fi aprobat decât pentru cel mult 30% din personalul de execuție. Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată, iar sporul poate plătit, numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de superiorul ierarhic, iar acestea nu au depășit 360 de ore într-un an.