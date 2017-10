Pe şantierele economiei subterane se construieşte mai mult decât în economia legală

Pe șantierele economiei subterane se construiește mai mult decât în economia legală

Sectorul construcțiilor stă mai prost decât în 2009, când criza economică atinsese apogeul și toată suflarea din România stopase investițiile. Aceasta este concluzia ce reiese din datele publicate de Institutul Național de Statistică. Singura informație pozitivă, care face discordanță cu restul datelor, este că volumul lucrărilor de construcții a crescut în iunie 2010, față de luna precedentă, cu 46,7% în serie brută. În schimb, față de aceeași lună a lui 2009, este mai mic cu 5,2%. În primul semestru al anului 2010, comparativ cu aceeași perioadă a lui 2009, volumul construcțiilor s-a redus cu 15,7%. În primele șase luni, lucrările noi au fost cu 22,5% mai puține, iar reparațiile capitale, cu 8,3%. Doar, lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 5,8%. În cazul clădirilor rezidențiale, volumul lucrărilor de construcții a fost cu 34% mai mic, la clădirile nerezidențiale, cu 22,4%, iar la construcțiile inginerești, cu 0,8%. Dați-mi voie, stimați cititori, să am mari rezerve față de datele statisticii oficiale. Neîncrederea mea pornește, în primul rând, de conceptele și metodologia folosită de statisticieni. Atunci când ei vorbesc despre volumul lucrărilor de construcții, nu se referă la metri cubi de lucrări sau la suprafață construită, la tonele de ciment, de pietriș, de var, cărămidă și BCA utilizate (cum am fi tentați să credem), ci la valoarea lucrărilor. Aceasta este puternic influențată de prețul de cost al materialelor, al forței de muncă și al serviciilor. Or, în 2009 și 2010, atât materialele de construcții, cât și forța de muncă s-au ieftinit, ceea ce a condus la scăderea prețului lucrărilor de construcții, în unele cazuri cu 10 - 15%. Aceeași clădire a fost construită cu costuri mai mari în 2008, ceva mai mici în 2009 și mult mai mici în prima jumătate a anului 2010. Dimensiunile fizice ale edificiului respectiv nu s-au schimbat, doar prețul de producție a scăzut, făcându-i pe statisticieni să afirme că a scăzut volumul lucrărilor de construcții. Datele statisticii oficiale nu pot fi considerate reprezentative decât pentru economia legală, pentru că cercetarea Institutului Național de Statistică se bazează pe un eșantion de 2.500 de firme active înscrise la Registrul Comerțului. Se știe, însă, că o mare parte din activitatea de construcții, estimată la 40 - 50% din total, se derulează în economia subterană. Aceasta îmbracă numeroase forme: de la meseriașii care lucrează pe cont propriu, fără niciun fel de forme legale, până la marile companii de construcții, care execută o parte din lucrări fără facturi, cu muncitori plătiți la negru, cu materiale achiziționate fără documente și așa mai departe. Cine vrea să se convingă că așa stau lucrurile nu are decât să meargă pe șantierele de construcții. Veți constata că mare parte dintre materiale nu figurează în gestiune și că lucrătorii nu au contracte de muncă. Ziarul „Cuget Liber” a prezentat recent un caz de muncă la negru, practicată pe banii Ministerului Apărării, la renovarea unei clădiri din zona peninsulară. Este vorba de un edificiu aparținând UM 02523 - București. Cele mai multe cazuri de evaziune fiscală pot fi întâlnite la lucrările de izolare termică a fațadelor blocurilor, la cele de închidere a balcoanelor, la zugrăvelile și amenajările interioare, la repararea instalațiilor termice, electrice și de apă, la lucrările de tâmplărie metalică. Dacă inspectorii fiscali și cei din construcții ar da o raită pe șantierele economiei subterane, vă asigurăm că statistica oficială ar consemna o creștere explozivă a volumului lucrărilor de construcții.