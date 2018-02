Pe piața românească, o nouă concentrare financiar-bancară

Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Banca Transilvania SA preia Bancpost SA, ERB Retail Services IFN SA și ERB Leasing IFN SA. Banca Transilvania SA este principala societate a Grupului Financiar Banca Transilvania, grup care,printre altele, oferă servicii bancare pentru persoane fizice și persoane juridice, servicii de investiții financiare, servicii de administrare a portofoliilor, leasing financiar și operațional sau factoring.Bancpost este o instituție de credit înființată în 1991, care, la rândul ei, oferă produse și servicii bancare destinate tuturor categoriilor de clienți, de la soluții de economisire pentru persoane fizice, până la soluții financiare avansate și produse complexe de trezorerie dedicate clienților corporativi.ERB Retail Services IFN SA este o instituție financiară non-bancară, activitatea sa constând în emiterea și administrarea de carduri de credit de consum sub marca proprie. De asemenea, ERB Retail acordă servicii de finanțare la punctele de vânzare ale comercianților: clienții pot opta pentru emiterea unui card de credit direct în magazin, pot accesa un credit online dacă vor să plătească în rate produsele achiziționate de pe platformele online, respectiv să-și asigure produsele de creditare (leasingul, creditul pentru casă etc.).ERB Leasing este o instituție financiară non-bancară, care are ca obiect principal de activitate acordarea de finanțări sub forma leasingului financiar pentru o gamă largă de bunuri, cum ar fi vehicule, echipamente pentru diverse industrii, până la spații comerciale sau industriale.În conformitate cu prevederile Legii concurenței (nr. 21/1996), operațiunea propusă este o concentrare economică ce depășește pragurile valorice prevăzute de lege, fiind supusă controlului Consiliului Concurenței. Ca urmare, autoritatea de concurență va evalua această tranzacție în scopul stabilirii compatibilității cu un mediu concurențial normal și va emite o decizie în termeneleprevăzute de lege.